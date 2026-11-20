De fiecare dată când sacul bugetar ajunge la fund, se scoate de la naftalină aceeași pastilă-miracol: reorganizarea administrativ-teritorială. Se aruncă pe masă cifre ca la barbut - 8 regiuni, 10, 15, se dezbate febril cum să ocolim Constituția numind „județe mărite” ceea ce sunt, de fapt, regiuni și se vinde iluzia că, dacă tăiem din pix câteva granițe interne, statul va deveni brusc suplu, eficient și ieftin.

România trebuie digitalizată Foto: Arhiva

O prostie periculoasă. În lipsa unei digitalizări reale și a comasării tuturor bazelor de date ale statului, regionalizarea nu este reformă.

Harta nu ține loc de server.

Poți lipi pe hârtie patru județe într-unul singur și poți tăia din organigramă câteva zeci de șefi de poliție, directori de deconcentrate sau alți funcționari locali.

Dacă însă evidența populației, cadastrul, fiscul, registrele agricole și dosarele medicale rămân blocate în silozuri instituționale incompatibile, nu ai rezolvat absolut nimic. Ai creat doar birocrație pe rază mai mare. În loc să bată drumul cu dosarul cu șină până la actuala reședință de județ, cetățeanul va face naveta 150 de kilometri până la noua capitală regională, ca să stea la exact aceleași ghișee opace.

Ordinea firească a lucrurilor

Adevărata reformă nu începe cu carioca pe harta României, ci cu arhitectura de date a statului. Când bazele de date sunt unificate și instituțiile comunică automat între ele, dispariția a jumătate dintre structurile administrative devine o consecință firească, nu o amputare făcută pe genunchi, prin ordonanțe de urgență.

Nu mai ai nevoie de 41 de direcții care să plimbe aceleași hârtii dacă sistemul știe deja cine ești și ce deții.

În plus, eficiența vine din eliminarea muncii inutile, nu din comasarea birourilor. Să muți sute de funcționari dintr-o organigramă județeană într-una regională, fără să automatizezi fluxurile, nu eliberează niciun leu pentru economia reală. Doar schimbă antetul de pe ștampile și concentrează puterea în mâinile unor baroni și mai mari.

La fel, proiectele mari cer date reale, nu raportări din pix. O administrație regională capabilă să gestioneze infrastructură sau sănătate are nevoie de bugete transparente și control instantaneu asupra resurselor — un obiectiv imposibil într-un stat în care instituțiile încă își trimit PDF-uri scanate și adrese cu număr de înregistrare.

Cine visează să intre în istorie cu reforma administrativă ar trebui să priceapă un lucru elementar: statul trebuie să funcționeze ca o rețea, nu ca un arhipelag de feude. Digitalizați întâi administrația, spargeți monopolul fiecărei instituții asupra propriilor baze de date și scoateți cetățeanul din rolul de curier între ghișee.

Abia după ce statul lucrează digital, desenarea a 8, 15 sau 20 de județe va mai avea vreun sens. Până atunci, nu faceți decât să măriți feuda și să lungiți drumul până la ghișeu.