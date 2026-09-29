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Da, uniforma reduce fashion bullyingul din școli-pe studii, nu păreri

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De câteva săptămâni, Romania iar s-a polarizat, a trecut de războiul între apărătorii merdenelei si cei ai croasantului, la lupta dintre cei pro-uniformă și anti-uniformă. Cu toții au intrat intr-o pseudo-dezbatere virală: psd-iști, usr-iști, , părinți, elevi și mulți habarniști.

Elevi la școală Foto Freepik (2) jpg
Foto: Freepik

Elevii care nu au uniformă nu vor uniformă. I-am auzit, s-au îmbrăcat în negru. Însă, foarte important nu au fost întrebați elevii care poartă deja uniformă de ani de zile, cum se simt și ce părere au. Veți afla că majoritatea se simt fericiți, ca nu au o problemă și că se bucură că aparțin unor colegii de prestigiu, că poarta cu mândrie semnele distinctive în fiecare zi.

Există un studiu publicat fix anul trecut (2025) de către autori romani, Alexandra-Mădălina Popa și Adela Mihaela Țăranu, doctor în Științele Educației și cercetător principal la Institutul de Științe ale Educației, studiu publicat nu pe Facebook, ci în Revista de Pedagogie care spune așa:

„Conform rezultatelor, în școala cu uniformă obligatorie, frecvența comportamentelor de fashion bullying și presiunea socială asociată îmbrăcămintei sunt semnificativ mai reduse. În concordanță cu literatura internațională, datele obținute sugerează că uniformele pot diminua presiunea asociată identității și modei, însă efectul optim depinde de o abordare la nivelul întregii școli, care să includă reguli clare, dar flexibile, educație privind media și dezvoltarea socio-emoțională, precum și participarea elevilor la stabilirea regulamentului vestimentar.”

Studiul comparativ s-a concentrat asupra a două școli urbane – una cu uniformă obligatorie și cealaltă fără uniformă – pe un eșantion de 80 de elevi și 20 de cadre didactice.

Deci nu se pune problema ca simpla purtare a unei uniformei să reducă sau sa elimine orice formă de bullying. E o mare aberație. Bullyingul poate avea la bază lipsa empatiei, dificultățile de autocontrol, furia, prejudecățile și intoleranța față de diferențe dintre copiii, poate implica dorința putere, statut, control sau popularitate în grup a unui agresor asupra victimei indiferent de școală și poate surveni ca urmare a unei expuneri la comportamente agresive în familie. Deci explicațiile sunt mult mai complexe.

Ce ne spun reprezentanții liceului din Glasgow: ”O uniformă școlară poate preveni bullying-ul bazat pe aspectul fizic sau pe situația economică și poate încuraja sentimente pozitive de acceptare socială.”

Pe fond există mult mai multe avantaje pentru adoptarea uniformei.

1. Crește reputația școlii.

2. Ajută copiii să-și îmbunătățească abilitățile de viață si să devină încrezători.

3. Când copiii poartă uniforma școlii, există mai puține conflicte la școală.

4. Permite economisirea banilor, deoarece nu este necesară cumpărarea unor haine „la modă” pentru a-i impresiona pe ceilalți colegi la școală. Părinții nu trebuie să-și facă griji pentru îmbrăcămintea copiilor în fiecare zi.

5.Profesorii nu pot fi părtinitori față de un anumit grup de elevi doar pentru că aceștia sunt îmbrăcați mai bine.

6. Elevii realizează că toți sunt egali în școală. Brandul unor haine si valoarea in bani a unor haine nu ii vor face pe unii sa se simtă superiori si pre alții săraci si inferiori.

7. Copiii care poartă uniforma școlară în mod corespunzător își vor da seama în curând de importanța respectării celorlalți.

8. Copiii sunt mândri că poartă uniforma școlii, deoarece îi ajută să se conecteze cu școala lor – există un sentiment de apartenență.

9. Reduce potențialul de agresiune

Fără uniforme școlare, potențialul copiilor de a se tachina și de a-și bate joc unii de alții este crescut. Copiii folosesc hainele pentru a se exprima. Din păcate, atunci când un copil se exprimă într-un mod diferit față de ceilalți, poate crea un punct de diferență între un copil și altul. Aceste diferențe pot fi amplificate de disparitățile socioeconomice dintre familia unui copil și alta. În loc să construiască un sentiment de comunitate și egalitate cu o uniformă școlară, poate crea diviziuni între ei.

10. Îndepărtează presiunea colegilor.

Fără o uniformă, copiii pot dezvolta așteptări cu privire la ceea ce ar trebui să fie purtat pentru a se potrivi într-un anumit grup.

11. Îi pregătește pentru lume.

Uniformele școlare pregătesc copiii pentru scenarii formale pe care le întâlnim cu toții în viața noastră. În funcție de situație, se așteaptă să ne îmbrăcăm și să arătăm într-un anumit fel. Interviurile de angajare sunt un bun exemplu. Se așteaptă să se îmbrace profesional în mediile de lucru la vârsta adultă, iar acest lucru îl va înțelege copilul tău datorită uniformei școlare.

12. Reduce distragerea atenției.

Uniformele duc la o distragere a atenției mai puțin în timpul școlii. Purtând ceea ce le place, copiii se pot concentra mai mult pe statutul lor școlar decât pe moda. Tendințele

modei și deținerea celor mai noi stiluri devin prioritate și ar putea duce la o scădere a progresului acelui copil la școală.

13. Elevii se concentrează pe învățare.

Purtând uniforme, elevii nu se vor mai simți nesiguri cu privire la felul în care arată, statutul lor social și nu vor mai avea o stimă de sine scăzută. Astfel, ei nu vor avea presiunea de a se conforma societății în ceea ce privește semenii lor și își vor putea pune energiile pe învățare și studiu.

14. Creste disciplina

Atunci când în școală nu sunt permise accesorii vestimentare și haine extravagante, elevii sunt mai puțin predispuși să încalce regulile disciplinare. O uniformă elegantă face ca toți elevii sa aibă un aspect decent și îngrijit.

15. Mai puțin stres dimineața. Datorită uniformelor, diminețile sunt mai ușoare pentru toată lumea. Nu mai e nevoie să scormonești prin dulap în căutarea unei ținute reușite.

Poziția oficială actuală a guvernului englez este puțin nuanțată: nu obligă școlile să aibă uniformă, dar încurajează existența ei. Este important însă că „fără uniformă” nu înseamnă neapărat „poți purta orice”. O școală poate avea un dress code. În realitate, majoritatea școlilor si colegilor au uniformă, chiar dacă legea nu obligă.

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