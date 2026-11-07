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Arta care desființează distanțele

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Pe 28 octombrie 2026, Centrul Cultural Chinez din București a inaugurat oficial expoziția de artă contemporană „Departe, dar aproape: Când drumurile se întâlnesc, un eveniment deosebit, dedicat dialogului artistic și cultural dintre China și România.

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Foto: Artiștii premiați în cadrul evenimentului, alături de domnul Zhou Xiang, ministru-consilier al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, și de curatorii expoziției, Petru Lucaci și Chen Leilei.

Printre cei aproape 70 de participanți s-au numărat Zhou Xiang, ministru-consilier în cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România; Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România; Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București; Chen Leilei, președinta și fondatoarea Asociației Române pentru Promovarea Culturii și Artei în România, inclusiv artiști, oficiali chinezi, sinologi, personalități culturale și studenți la arte din China și România.

Expoziția, curatoriată în comun de Petru Lucaci și Chen Leilei, a reunit peste 50 de lucrări semnate de 14 artiști contemporani din România și din China, ale căror viziuni și sensibilități artistice se reflectă într-o varietate de forme de expresie, precum cerneală pe hârtie „xuan”, pictură în tehnici mixte, artă textilă și creații artistice realizate din fibre, pictură în ulei, instalații ceramice, sculptură în metal și fotografie analogică. Lucrările expuse au fost semnate de artiștii Liu Genqun, Xiong Huohua, Cao Yuan, Xiao Li și Wang Xiuguang din China, precum și Petru Lucaci, Andrea Nagy, Vlad Basarab, Irina Banari, Sergiu Roman și Florin Zhu din România.

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Foto: Ministrul-consilier al Ambasadei Chinei în România

Evenimentul a debutat cu alocuțiunea susținută de ministrul-consilier al Ambasadei Chinei în România, care, în numele acesteia, a felicitat organizarea evenimentului cultural. El a subliniat că această expoziție comună, care o succede pe cea organizată la Centrul Cultural Chinez din București din data de 5 septembrie 2024 „Lumina ta, lumina mea”, constituie un nou exemplu elocvent al modului în care artiștii din cele două națiuni folosesc arta ca mijloc de conectare și de clădire a unor relații de prietenie. Arta are puterea de a transcende barierele lingvistice și geografice, favorizând înțelegerea reciprocă, generând rezonanță și apropiind inimile celor două popoare. El și-a exprimat speranța că această expoziție va servi drept nou punct de plecare pentru a aprofunda schimburile artistice și cooperarea culturală chino-română, oferind astfel un impuls durabil prieteniei dintre cele două țări.

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Foto: Domnul Petru Lucaci, în timpul susținerii discursului său

La rândul său, domnul Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, a analizat influențele reciproce din istoria artei, remarcând faptul că, odată cu apariția fenomenului chinoiserie („stilul chinezesc”), arta orientală a exercitat o influență durabilă asupra artelor decorative și a artei moderne europene. În același timp, schimburile artistice au avut un caracter bidirecțional, artiștii chinezi asimilând, la rândul lor, elemente ale modernismului occidental. Arta chineză, a observat el, tinde să estompeze contrastele puternice dintre lumină și umbră, punând accentul pe calități expresive, lirice și pe crearea unei atmosfere artistice unitare.

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Foto: Domnul Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București

Domnul Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București, a subliniat rolul artei ca mijloc de apropiere interculturală între popoare, reliefând importanța schimburilor de idei și experiențe între artiștii celor două țări. În cei trei ani de când ocupă funcția de director, a avut ocazia să cunoască numeroși artiști români, ale căror creații i-au dezvăluit un interes autentic pentru cultura chineză,  consolidându-i convingerea că apropierea dintre oameni transcende distanțele geografice și se întemeiază pe cunoaștere și înțelegere reciprocă.

În încheierea discursului, acesta a reafirmat angajamentul Centrului Cultural Chinez de a sprijini noi inițiative și forme de cooperare artistică, menite să contribuie la aprofundarea înțelegerii reciproce dintre cele două spații culturale.

Seria alocuțiunilor s-a încheiat cu o ceremonie de înmânare a diplomelor, oferite de domnul Zhou Xiang artiștilor chinezi și români.

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Foto: Fotografii cu operele expuse în cadrul evenimentului

Expoziția s-a concentrat pe prezentarea modului în care artiști din spații total diferite remodelează continuu percepția noastră asupra „distanței”. Aici, „departele” nu mai reprezintă o coordonată geografică fixă, el devine, o stare fluidă, rescrisă constant de experiențele trăite, de emoții și de relații.

Participanții au vizionat o expoziție în care perspectivele orientale și occidentale s-au dovedit complementare.

În spațiul expozițional, materiale, tehnici și concepte artistice diverse converg și se intersectează scoțând în evidență identitățile culturale distincte ale fiecăruia,  generând și o rezonanță emoțională care transcende atât geografia, cât și limbajul. Prin astfel de inițiative culturale, se imprimă un nou dinamism relațiilor de prietenie chinezo-române și schimburilor dintre cele două civilizații.

Paula Toma este Director executiv al Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.

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