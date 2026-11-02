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A murit scriitorul japonez Ryu Murakami

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Pe 17 octombrie 2026 înceta din viață unul dintre cei mai duri scriitori japonezi contemporani, Ryu Murakami. Scrierea lui a fost o cruntă critică asupra invaziei americane în Japonia de după Cel de-al Doilea Război Mondial. Folosindu-se de imagini grotești, Ryu a vorbit despre ce au simțit japonezii în momentul în care au fost smulși din cotidianul lor. Cărțile lui sunt traduse la Editura Polirom.

Mai jos câteva titluri care rezumă această luptă socio-politică.

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Foto: Profimedia.ro

Albastru nemărginit, aproape transparent

Albastru nemărginit, aproape transparent (Polirom, traducere Florin Oprina) este debutul lui Ryu Murakami. Acțiunea se concretizează în jurul unui grup de tineri japonezi care trăiesc lângă o bază militară americană. Viața lor e plină de viciile soldaților, sex și sodomie. Murakami reușește să construiască personaje rotunde, complexe care oglindesc viața cotidiană. Cititorul este invitat să le critice și să pună totul în contextul perioadei în care se întâmplă aceste lucruri. 

Nu este o carte pentru oricine, fiind extraordinar de grafică în scenele care descriu orgiile, dar prin ea Ryu Murakami deschide un drum necesar în literatura contemporană.

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Foto: polirom.ro

În supa miso

Poate cartea mea de suflet semnată de Ryu Murakami, În supa miso (Polirom, traducere Florin Oprina) aduce în față obsesia de-a dreptul criminală a turiștilor americani pentru femeile japoneze. Kenji, un tânăr japonez, ghid de turism pentru străini prin cartierele de plăceri din Tokyo, este angajat de un american ciudat, Frank. Relația dintre ei escaladează, iar protagonistul ajunge să se îndoiască de propriile gânduri și credințe.

Prin Frank, Murakami descrie mania turismului sexual în cartierele roșii japoneze și ne arată, printre altele, cum economia sodomizării și a plăcerii susține o națiune, dar distruge spiritul jumătății feminine.

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Foto: polirom.ro

Copii de aruncat

Copii de aruncat e, pentru mine, cea mai interesantă construcție narativă a lui Ryu Murakami. Ne întâlnim aici cu temele lui principale: decadență, sărăcie vs bogăție, Japonia vs America, dar de data aceasta acțiunea pleacă de la un fapt real. 

În Japonia secolului trecut copiii erau abandonați în cutiile poștale din gări. Așa se întâmplă și în cazul lui Hashi şi Kiku care reușesc totuși să fie adoptați împreună. 

Pornind de la cei doi, Ryu Murakami face o analiză profundă asupra societății japoneze care plasează săracii pe o treaptă inferioară, atât de profund încât se formează această enclavă în oraș unde, odată intrat, nu mai ai voie să ieși. Acolo, în acel mediu toxic, se formează delincvenții care distrug imaginea unei societăți apretate. 

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Foto: polirom.ro

6 9 

6 9 (Polirom, traducere Iolanda Prodan) e cea mai așezată lucrare a lui Murakami din toate câte au fost traduse în română. Ken Yazaki - probabil un alterego al autorului - elev în an terminal al unui liceu dintr-un oraș care găzduiește o bază militară americană, lasă în plan secund admiterea la facultate și se concentrează pe descoperirea de sine prin muzica americană, poezia franceză și figuri istorice precum Che Guevara.

Romanul se poate citi în cheie autoficțională și, la fel ca celelalte, dar fără elementele de șoc, face o analiză a societății de la vremea respectivă. 

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Foto: Polirom.ro

Alături de Haruki Murakami este considerat unul dintre cei mai prolifici autori japonezi contemporani. Ryu Murakami lasă în urma lui o bogată critică socială transpusă atât în romane, cât și în proză scurtă (tradus la noi volumul Tokyo Decadence, Polirom, traducere Roman Pașca) care merită citită pentru a înțelege mecanismele schimbării.

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