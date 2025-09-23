Coaliţia de guvernare a „crăpat”. A venit momentul preşedintelui Nicușor Dan

Ultima săptămână ne-a arătat că PSD s-a separat de Coaliţia de guvernare şi de premierul Ilie Bolojan. Preşedintele Nicușor Dan a înţeles şi el gravitatea situaţiei şi a chemat azi la Cotroceni şefii partidelor din Coaliţie pentru a salva ce se mai poate salva.

PSD îşi arată încă odată inconștienta

Am văzut-o şi la Marcel Ciolacu, care a declarat, conform lui Marcel Boloș, că-l doare în ... „organul genital” de mărimea deficitului bugetar. Care nu a fost 9,3%, pentru că existau multe arierate, astfel încât deficitul real a fost, de fapt, 10-11% din PIB.

PSD vrea ca actuala guvernare, Bolojan-PNL-USR să se prăbuşească într-un eşec total, iar salvarea să vină de la PSD, în 2027. Până atunci nu vrea să dea premierul, să-l dea cine vrea să se sinucidă politic. Că în felul acesta toată populaţia va trece printr-un „purgatoriu”, greu de imaginat acum, nu contează în ochii lui Grindeanu, Stănescu, Vasilescu, şi compania.

Ilie Bolojan a salvat ţara de „junk” şi de oprirea fondurilor europene prin credibilitatea câştigată de modul în care a acţionat la Oradea şi Bihor. Aşa am reuşit să primim acceptul CE şi al agenţiilor de rating să încercăm să salvăm situaţia fiscal-bugetară a ţării. Bolojan a acţionat cu determinare şi seriozitate, în concordanţă cu opiniile celor de la CE şi a experţilor independenţi politic.

Dar PSD nu poate accepta ca Bolojan să salveze ţara. Oricum au în sondaje sub 20%, şi dacă alţii ar salva ţara de la dezastrul lăsat de perechea „Nicu şi Marcel”, rostul PSD în politica românească s-ar duce spre zero. Aceasta-i logica PSD, indiferentă la suferinţele populaţiei. Va spune, actualul guvern, Bolojan-PNL-USR v-au adus în situaţia asta, nu-i mai votaţi, votaţi-ne pe noi!

Şi ne mai mirăm că AUR a ajuns la 40%, din disperarea populaţiei faţă de efectele guvernării „Nicu şi Marcel”!

Ce va face preşedintele Nicușor Dan

Despărţirea PSD de actuala guvernare este clară. Au înaintat în parlament un proiect de lege care să păstreze plafonarea preţurilor la unele alimente de bază, contrar deciziei luate de Bolojan, nu este de acord cu reducerea a 13.000 de posturi din administrația locală, nu se ştie dacă va fi de acord cu decizia CCR, în cazul în care aceasta va respinge legea privind pensiile magistraţilor. Adică o despărţire totală de deciziile şi proiectele avansate de Bolojan. Posibil să părăsească și guvernarea şi să blocheze în parlament iniţiativele legislative ale guvernului Bolojan. Mai grav, ar putea vota alături de AUR o moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pentru a scoate de la guvernare miniştrii USR care devoalează furturile şi privilegiile de care se bucură clientela PSD-PNL.

Urmează rectificarea bugetară, prin care guvernul Bolojan-Nazare ar aduce cheltuielile la nivelul veniturilor. Cine ştie ce tăieri masive din banii clientelei politice şi a primarilor va presupune aceasta rectificare!

În faţa unei astfel de atitudini preşedintele Nicușor Dan va trebui să desemneze un nou premier. Pe cine?

PSD a declarat clar, de câteva ori, că nu va da premierul până în 2027, dar vrea plecarea lui Bolojan pentru a-şi putea continua furturile din bugetul de stat şi privilegiile pentru clientela politică.

Alexandru Năzare ar fi un bun premier, pe linia începută de Bolojan, dar nu va trece de votul parlamentului, pentru ca PSD nu vrea să schimbe pe Bolojan cu perechea lui, Nazare, care l-a şi criticat pe fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, că a făcut greşit bugetul.

Să desemneze pe Cătălin Predoiu, de la PNL, care a mai fost premier interimar, nu va asigura continuitatea reformelor începute de Bolojan. Predoiu este slab, vrea şi el stabilitate, fără să înţeleagă că nu poate exista stabilitate la un deficit bugetar de 11% din PIB.

Situaţia pare imposibilă şi acum se va vedea capacitatea preşedintelui Nicușor Dan de a acţiona în astfel de situaţii. Cu teoria „mai lasa tu, mai dă tu”, să fie bine ca să nu fie rău, nu merge, situaţia României este pe muchie de cuţit, nu se rezolvă cu jumătăţi de măsură.

Ce trebuie să înţeleagă atât preşedintele Nicușor Dan, cât şi conducerile partidelor din Coaliţie este faptul că România a scăpat la „mustaţă” de „junk”, datorită credibilităţii pe care o are Bolojan la CE şi la agenţiile de rating. Plecarea lui Bolojan ar face imediat România nefinanțabilă, ca în 2010, când se ştie ce au făcut Băsescu-Boc ca să salveze ţara.

Nu înţeleg aceste lucruri simple, vor fi alergaţi pe străzi cu pietre de către cetăţenii rămaşi fără banii din pensii şi salarii bugetare!