Prostia la guvernare! Ce mare brânză mănâncă miniștrii noștri?

Politicienii români la guvernare orice culoare politică ar avea aceștia, sunt rupți de realitate nu de ieri de azi, ci de zeci de ani.

Puțini dintre ei sunt câte câte cu picioarele pe pământ, informații reale și corecte despre ceea ce se întâmplă în societate, despre marile probleme stringente, grave care influențează decisiv viața oamenilor.

Sunt și mai puțini guvernanții care se îngrijesc de-a lungul anilor de democrație originală românească au reușit să facă și ceva important, vizibilitate, cu efecte pozitive în viață cetă, care să reflecte sau să fie guvernate pozitive, că de a fi performantă nu poate fi vorba.

La noi sunt probleme perene aproape, de nerezolvat, ciclice, pe și pentru care fiecare guvern, fiecare nou ministru numit politic în funcție, nespecialist, vine cu propriile idei, cu propriile programe, cele mai multe verbale și pe hârtie, nu ajung să fie puse în practică și nicidecum să evidențieze o guvernare pozitivă!

Și știți ceva, fiecare ministru are o echipă cu oameni la fel ca el, angajați și numiți pe filiera politică, cu aceeași mentalitate și viziune ca ale lui, rupți și ei de realitate!

Mulți guvernanți nici nu au timp să-și implementeze proiectele că au și sărit din funcții, după cum bate vântul politic care ia adus în fotoliile de miniștri și administratorii țării.

Chiar dacă ar putea să-și implementeze cât de cât în ​​​​practică programele se dovedește de fiecare dată că acestea nu sunt viabile din cauza faptului evident că guvernanții noștri sunt aproape total rupți de realitate.

Chiar dacă vine în fruntea prim ministru cum pare să fie actualul, Ilie Bolojan, care am putea presupune că mai știe ce se întâmplă cu adevărat în România și ar vrea să facă ceva pozitiv, cum pot realiza lucruri benefice cu miniștrii din dotare, mulți dintre ei aveau domeniul de pe care au fost puși politici să-l gestioneze și cu interese de partid diferite?

Ei trăiesc și gândesc doar din prisma bulei și intereselor politice ale formelor din care fac parte, păreau care au obiectivele lor proprii care se îngrijesc de fiecare dată primește în fața interesului public!

Pe politicienii români îi vezi în teren, printre oameni, pe străzi, în piețe, în locurile publice unde sunt prezenți oamenii obișnuiți, muritorii de rând, pământenii, cetățenii simpli, doar în campaniile electorale.

Și atunci o fac doar din interes electoral, fac parade și băi de mulțime cu alai de susținători de partid după ei, cu servitori și slugi, introduși în locurile publice cele mai populare, lăudându-se câte de buni frumoși sunt ei, promițându-le și oamenilor că va curge lapte și miere pentru a fi votat primii o lună!

Sunt nenumărate exemple cu politicieni pe străzi în campaniile electorale derulate de-a lungul celor peste 30 de ani de democrație românească, făcând ce știu că ei mai bine, propagandă deșănțată și mâncând muuult ra,,t, pentru a-i convinge pe cetățeni să le dea voturi.

Complet rupți de realitate și de probleme oamenilor și ale societății!

Mai fac de mulțime și guvernanții în funcție atunci când cred că trebuie să iasă public, pentru imagine, să demonstreze fals că măsurile lor sunt bune și benefice pentru popor, când de fapt, în realitate au consecințe dintre cele mai grave pentru viața oamenilor!

Vă amintiți de premierul Ciolacu mergând prin magazine, hipermarketuri la cumături de weekend, încercând să convingă poporul căreia produsele de bază nu sunt-au scumpit, că guvernul lui a luat măsuri bune că niciun român nu este lăsat în urmă, nu moare de foame?

Ruptură completă de realitate!

De fiecare dată când câte un ministru, primul ministru țin neapărat să facă de oaie, apropos, vă mai amintiți de marele ministru al agriculturii Daea, mulți români sunt stupefiați de parcă nu s-au obișnuit de-a lugul timpului cu gafeleanților rupți de realitate!

Așa cum sa întâmplat și cu urmașul lui Daea la agricultură, unul, Barbu, care ceartă românii că mănâncă avocado scump și nu mai cumpără brânzica și roșii de la țăranii români!!! Și că din această cauză gravissimă crește deficitul României!

Care țărani, care brânzică, care roșii din gospodăriile țărănești, că aproape nu mai există, există doar ferme mai mici sau mai mari?

Pe de altă parte, piața românească este una liberă, comunitară în îngrijirea tuturor țărilor Uniunii Europene și nu sunt libere să concureze și să se vândă.

Acum în orașele mari nu mai există deloc piețe volante unde să vină țăranii din împrejurimi cu surplusul din gospodării, acestea au fost lichidate de marii edili în funcție, care-i vânează cu poliția locală pe cei care se îngrijesc mai îndrăznesc să vină cu o legătură de verdeață, cu o legumă, să aibă nevoie de o băutură pentru a face față!

De ani buni politicienii de la vârful puterii, guvernanții, administratorii țării, marii edili de carton și de conjunctură nu au care sunt probleme reale ale românilor și scoietății!

Din bula lor înaltă unde sunt propulsate de alegerile fără cap, de sferele și interesele grupărilor politice la putere, rupți de realitate și adevăr, guvernanți nu pot lua și pune în măsuri viabile, eficient care să rezolve problemele existente și să genereze o dezvoltare pozitivă, benefică!

Unii sunt atât de habarniști, poate și de asta sunt puși în funcții de șefii lor, atunci când o faci prea lată nu întrebăm ca proștii, bă, ce fumează, ce mănâncă, ce beau acești politicieni, guvernanți miniștrii, primari…?

E clar că nu brânzică și roșii de la țăranii români!