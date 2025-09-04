Două la primărie, două-trei la prefectură, câteva la consiliul județean! Câte steaguri politice-roșii, galbene, verzi-cad sau câte se adaugă celor existente în administrația publică?

Bătălia pentru menținerea posturilor bugetare politice sau nepolitice în fața ofensivei de reducere a căpușelor și inutililor, incompetenților funcționari angajați în instituțiile administrațiilor locale este în toi, înainte chiar de a începe efectiv reducerea schemelor de angajați din primării, prefecturi, consilii județene!

Luptele se dau cu ardoare chiar între partidele politice ale coaliției la guvernare, cele trei care dețin cele mai multe posturi și funcții în acest stufos aparat de stat, unde nici măcar nu se știe exact câți bugetari sunt angajați în prezent, cifrele oscilând între peste 100. 000 de oameni și peste 200. 000 de angajați, câte posturi sunt în excedent, câte în deficit și câte sunt vacante!

Cele trei partide de la guvernare, PSD, PNL și UDMR, cu cei mai mulți conducători aleși sau nealeși, angajați, sinecuri, pile și relații se luptă aprig între ele pentru a-și salva oamenii și a-și menține privilegiile și influența.

Ar mai fi și USR, al patrulea partid aflat la guvernare, dar numărul acestuia de angajați în instituțiile administrației publice locale și centrale nu se poate compara cu reprezentanții, oportuniștii și simpatizanții celorlalte trei partide amintite mai sus, care dețin pâinea și cuțitul!

Nimeni dintre funcționarii publici din instituțiile respective nu vrea să-și piardă postul, slujba pentru care sunt plătiți lunar din bugetul public, dar ale căror performanțe sunt departe de a fi vizibile, chiar inexistente în activitățile pentru care au fost angajați să presteze.

Se știe, orice cetățean dintr-o comună mai mare sau mai mica, din diferite orașe și orășele știe că majoritatea angajaților din instituțiile administrației locale aparțin de un partid sau altul, fac parte din tabăra primarului, prefectului sau președintelui consiliului județean aflat în funcție.

Se știe că la nivel politic se fac și înțelegeri, împărțeli pe funcții și posturi, iar angajații de obicei sunt tot unii de-ai lor, că doar ciolanele se împart de către cei care au cea mai mare influență, putere de decizie și impunere într-o instituție sau alta.

Culorile politice-roșu PSD, galben PNL și verde UDMR sunt cel mai frecvent dominante în peisajul instituțiilor din administrația publică.

Sunt partide și șefi de instituții cu vechime, unii cu mai multe mandate, alții la primul mandat, iar în unele cazuri aceeași oameni au făcut trecerea de la PSD la PNL și invers, pentru a rămâne tot ei la butoane.

Astfel s-au perpetuat influențele și puterea în partea acelorași partide, a aceleiași coaliții care conduce dezastruos de ani buni România.

În aceste condiții, reducerea aparatului bugetar și cu atât mai puțin reformarea administrației publice nu doar că nu s-au făcut mai deloc, ci chiar au fost perpetuate constant pentru ca cei care dețin pâinea și cuțitul să-și păstreze privilegiile și influența.

Păstrarea puterii locale nu înseamnă doar privilegii și alte avantaje pentru partidele politice, ci și, foarte important, puterea de mobilizare a cetățenilor la urne pentru a vota de fiecare data la alegerile care vin, trec și revin ciclic.

Cu cât puterea de mobilizare a factorilor de conducere, de influență este mai mare, aliați cu baronii locali și cu așa zișii investitori, dar și angajați ai instituțiilor publice, cu atât șansele ca oamenii, candidații și partidele aflate la putere să aibă șanse de câștig.

Acesta este încă unul dintre motivele majore pentru care se bat acum partidele între ele pentru a-și păstra oamenii în funcții și nicidecum modul, felul în care îl acuză pe inflexibilul premier Ilie Bolojan că vrea să facă reducerea aparatului bugetar din sectorul administrației publice.

Există chiar și destui așa zis liberali din teritoriu sau din aparatul central care se împotrivesc măsurilor respective din aceleași cauze pentru care o fac și colegii lor pesediști și udemeriști.

Bătălia pentru păstrarea posturilor/respectiv reducerea angajaților din administrația publică se duce pe toate fronturile: în teritoriu, la centru, la partide, la guvern, în presă, peste tot, fiecare parte încercând din răsputeri să-și impună punctele de vedere și nu ar fi de mirare ca, la un moment dat, aparentul premier inflexibil Ilie Bolojan să cedeze.

În acest context nu este vorba doar de o luptă pentru păstrarea funcțiilor și privilegiilor, ci mai ales pentru păstrarea și perpetuarea influenței și puterii acum, dar în special pe viitor!