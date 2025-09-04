search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Două la primărie, două-trei la prefectură, câteva la consiliul județean! Câte steaguri politice-roșii, galbene, verzi-cad sau câte se adaugă celor existente în administrația publică?

0
0
Publicat:

Bătălia pentru menținerea posturilor bugetare politice sau nepolitice în fața ofensivei de reducere a căpușelor și inutililor, incompetenților funcționari angajați în instituțiile administrațiilor locale este în toi, înainte chiar de a începe efectiv reducerea schemelor de angajați din primării, prefecturi, consilii județene!

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Luptele se dau cu ardoare chiar între partidele politice ale coaliției la guvernare, cele trei care dețin cele mai multe posturi și funcții în acest stufos aparat de stat, unde nici măcar nu se știe exact câți bugetari sunt angajați în prezent, cifrele oscilând între peste 100. 000 de oameni și peste 200. 000 de angajați, câte posturi sunt în excedent, câte în deficit și câte sunt vacante!

Cele trei partide de la guvernare, PSD, PNL și UDMR, cu cei mai mulți conducători aleși sau nealeși, angajați, sinecuri, pile și relații se luptă aprig între ele pentru a-și salva oamenii și a-și menține privilegiile și influența.

Ar mai fi și USR, al patrulea partid aflat la guvernare, dar numărul acestuia de angajați în instituțiile administrației publice locale și centrale nu se poate compara cu reprezentanții, oportuniștii și simpatizanții celorlalte trei partide amintite mai sus, care dețin pâinea și cuțitul!

Nimeni dintre funcționarii publici din instituțiile respective nu vrea să-și piardă postul, slujba pentru care sunt plătiți lunar din bugetul public, dar ale căror performanțe sunt departe de a fi vizibile, chiar inexistente în activitățile pentru care au fost angajați să presteze.

Se știe, orice cetățean dintr-o comună mai mare sau mai mica, din diferite orașe și orășele știe că majoritatea angajaților din instituțiile administrației locale aparțin de un partid sau altul, fac parte din tabăra primarului, prefectului sau președintelui consiliului județean aflat în funcție.

Se știe că la nivel politic se fac și înțelegeri, împărțeli pe funcții și posturi, iar angajații de obicei sunt tot unii de-ai lor, că doar ciolanele se împart de către cei care au cea mai mare influență, putere de decizie și impunere într-o instituție sau alta.

Culorile politice-roșu PSD, galben PNL și verde UDMR sunt cel mai frecvent dominante în peisajul instituțiilor din administrația publică.

Sunt partide și șefi de instituții cu vechime, unii cu mai multe mandate, alții la primul mandat, iar în unele cazuri aceeași oameni au făcut trecerea de la PSD la PNL și invers, pentru a rămâne tot ei la butoane.

Astfel s-au perpetuat influențele și puterea în partea acelorași partide, a aceleiași coaliții care conduce dezastruos de ani buni România.

În aceste condiții, reducerea aparatului bugetar și cu atât mai puțin reformarea administrației publice nu doar că nu s-au făcut mai deloc, ci chiar au fost perpetuate constant pentru ca cei care dețin pâinea și cuțitul să-și păstreze privilegiile și influența.

Păstrarea puterii locale nu înseamnă doar privilegii și alte avantaje pentru partidele politice, ci și, foarte important, puterea de mobilizare a cetățenilor la urne pentru a vota de fiecare data la alegerile care vin, trec și revin ciclic.

Cu cât puterea de mobilizare a factorilor de conducere, de influență este mai mare, aliați cu baronii locali și cu așa zișii investitori, dar și angajați ai instituțiilor publice, cu atât șansele ca oamenii, candidații și partidele aflate la putere să aibă șanse de câștig.

Acesta este încă unul dintre motivele majore pentru care se bat acum partidele între ele pentru a-și păstra oamenii în funcții și nicidecum modul, felul în care îl acuză pe inflexibilul premier Ilie Bolojan că vrea să facă reducerea aparatului bugetar din sectorul administrației publice.

Există chiar și destui așa zis liberali din teritoriu sau din aparatul central care se împotrivesc măsurilor respective din aceleași cauze pentru care o fac și colegii lor pesediști și udemeriști.

Bătălia pentru păstrarea posturilor/respectiv reducerea angajaților din administrația publică se duce pe toate fronturile: în teritoriu, la centru, la partide, la guvern, în presă, peste tot, fiecare parte încercând din răsputeri să-și impună punctele de vedere și nu ar fi de mirare ca, la un moment dat, aparentul premier inflexibil Ilie Bolojan să cedeze.

În acest context nu este vorba doar de o luptă pentru păstrarea funcțiilor și privilegiilor, ci mai ales pentru păstrarea și perpetuarea influenței și puterii acum, dar în special pe viitor!

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
UPDATE Cel puțin 17 morți și 21 de răniți după ce un funicular a deraiat în Lisabona. Anunțul MAE despre români
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate