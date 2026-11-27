De la tehnologie la om: comunitatea, meseriile și apărarea minții

Acesta este ultimul dintr-o serie de trei materiale despre European Education and Skills Summit 2026, organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, pe 20 noiembrie. În prima parte https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/ce-s-a-vorbit-la-bruxelles-despre-scoala-2573733.html, am scris despre fundația fragilă a educației europene și despre alfabetizarea AI. În a doua https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/ce-s-a-vorbit-la-bruxelles-despre-scoala-2574563.html, despre bunăstarea digitală, despre consorțiul EDU-EDIC și despre noua agendă europeană pentru profesori. Astăzi, despre școală și comunitate, despre meserii și învățarea continuă și despre omul din spatele tehnologiei.

1/4 EleLotAD costreie jpeg Foto: Elena Lotrean

Școala nu mai poate fi o insulă

Merită să vorbim și despre noile European School Alliances. Nu sunt clasicele înfrățiri între școli și nici proiecte europene în care câțiva profesori se întâlnesc periodic, fac schimb de bune practici și apoi se întorc fiecare în propriul sistem. Ideea este mai ambițioasă: școli și autorități școlare din state diferite vor lucra împreună pe termen lung, asupra unor probleme concrete, vor stabili obiective măsurabile, vor testa intervenții și vor încerca apoi să extindă către alte școli soluțiile care funcționează. Erasmus+ pregătește deja sprijin dedicat pentru școli și autorități în 2027, iar ambiția celor care au gândit acest sistem este să creeze, ulterior, până la 100 de noi alianțe anual.

Mi se pare foarte important că în această formulă apar autoritățile locale și regionale. O școală poate avea un director extraordinar și profesori extraordinari, dar nu poate rezolva singură tot ceea ce ajunge în clasă. Nu poate rezolva singură nivelul economic al unei familii, transportul, accesul la servicii sociale și de sănătate, siguranța online sau lipsa oportunităților într-o comunitate. Comisia spune și ea că o parte dintre barierele care afectează învățarea nu pot fi rezolvate de școală și vorbește despre parteneriate cu familiile, companiile, universitățile, serviciile sociale și de sănătate și cu întreaga comunitate.

Aici cred că apare o schimbare importantă de logică. Nu mai este suficient să găsim o școală extraordinară, un profesor extraordinar sau un proiect extraordinar. Întrebarea este cum transformăm excepția într-un sistem care el însuși învață.

Câteva programe absolut necesare

E important să punctăm succint și faptul că Europa are câteva programe menite să asigure coerența între sistemele de educație și o economie cu nevoi din ce în ce mai impredictibile. Trăim într-o economie în care inteligența artificială poate modifica într-un interval foarte scurt conținutul unei profesii. Prin urmare, capacitatea de a învăța din nou devine ea însăși o competență.

Discrepanțele la acest nivel au ajuns să fie tot mai mult puse în discuție de ambele părți aflate în relație. În timp ce noi încă tratăm uneori educația teoretică și formarea profesională ca pe două lumi aproape separate, Europa încearcă să reducă distanța dintre ele și, mai ales, distanța dintre școală și muncă. Noua strategie europeană pentru educație și formare profesională pornește de la o formulare foarte directă: ambițiile Europei depind de profesioniști calificați care construiesc, operează, întrețin, îngrijesc, produc și inovează.

Din 2027, începe să opereze programul European Sectoral Training Accelerator, prin care școlile vor putea fi dezvoltate împreună cu industria. Programul prevede module scurte și flexibile pentru competențe cerute rapid de economie. Tot din 2027 sunt prevăzute clustere sectoriale pentru ucenicie, iar pentru 2028 sunt propuse așa-numitele VET Business Partnerships și o piață europeană pentru mobilitatea cursanților și ucenicilor.

Europa, alături de întreaga lume, pune accentul pe meserii, ceea ce redeschide discuția cu privire la recalificare sau învățare continuă. Tehnologiile noi nu elimină nevoia de oameni foarte bine pregătiți tehnic. În multe domenii, hipertehnologizarea face exact contrariul: ridică nivelul de competență necesar pentru a lucra cu ele. În aceste condiții, educația nu se mai poate termina la 18, 22 sau 25 de ani. Unul dintre mesajele recurente de la Bruxelles a fost că învățarea pe tot parcursul vieții devine parte a funcționării normale a economiei.

Suedia oferă o imagine foarte clară asupra dimensiunii pe care o poate avea acest fenomen. În 2025, 38,2% dintre adulții suedezi cu vârste între 25 și 64 de ani participaseră la educație sau formare în ultimele patru săptămâni, față de o medie de 13,7% în Uniunea Europeană. Era cea mai mare pondere din UE.

Nu înseamnă că aproape 40% dintre suedezi sunt permanent „la școală”. Înseamnă însă ceva important despre un sistem în care revenirea la învățare, actualizarea competențelor și recalificarea sunt obiceiuri mult mai firești și, în consecință, destul de obișnuite.

Mai întâi trebuie să fim pregătiți să fim oameni

Sensul întregii mele pledoarii a fost, însă, subliniat abia în intervenția ministrului Sorin Costreie la Bruxelles. Ministrul român al educației a mutat conversația exact acolo unde, cred eu, chiar trebuia să ajungă în cele din urmă: de la tehnologie la om. Cine va fi capabil să jongleze cu tehnologiile sofisticate ale viitorului, de la sateliți la echipamente industriale și sisteme de apărare? Cine ar putea face asta, dacă oamenii nu sunt pregătiți să le înțeleagă și să lucreze cu ele?

Sorin Costreie a vorbit despre nevoia unei schimbări de mentalitate și despre ceea ce a numit el educație reflexivă. Și-a pornit pledoaria de la sensul originar al cuvântului „criză”. În medicina hipocratică, krisis desemna punctul de cotitură pe traiectoria unei boli: momentul în care evoluția s-ar putea îndrepta spre însănătoșire sau spre agravarea stării pacientului. Trăim astăzi într-o perioadă de policriză, a spus Costreie, evocând războaie, energie, sănătate, transformări tehnologice. Este, cumva, educația pacientul evocat în poveste? Poate că educația se află într-un asemenea punct de cotitură, într-o criză. Iar criza poate deveni o catastrofă. Dar poate fi și oportunitate.

Propunerea lui Costreie a fost să privim profesorul ca pe omul care îi provoacă pe ceilalți să gândească. Și nu doar să gândească, ci să se gândească la felul în care gândesc. Metacogniția este capacitatea de a ne observa propriul proces de gândire, de a înțelege de ce ajungem la o concluzie și de a o reconsidera atunci când avem motive. Metacogniția, a spus ministrul Costreie, capătă o semnificație cu totul nouă într-o lume în care inteligența artificială poate genera în câteva secunde răspunsuri extrem de convingătoare. „Mai întâi trebuie să fim pregătiți să fim oameni”, a spus el. Abia apoi putem învăța să conviețuim cu inteligența artificială.

Există o dimensiune pe care riscăm să o uităm atunci când discutăm despre investiții în educație. Nu toate investițiile se măsoară în bani. Costreie a vorbit despre una dintre cele mai simple și, probabil, mai greu de înlocuit dintre posibilele investiții: timpul petrecut de părinți cu copiii.

În epoca AI, în era platformelor digitale și a ecranelor care ocupă tot mai mult din viața copiilor și le fură atenția, nicio tehnologie nu poate substitui complet prezența, conversația și relația umană. Cam asta trebuie să facă și profesorii. Dacă vrem să înțelegem cum va arăta societatea de mâine, putem să ne uităm încă de astăzi în sălile de clasă. Acolo sunt copiii care vor construi instituțiile, acolo sunt specialiștii care vor dezvolta economia, comunitățile și democrația următoarelor decenii. Ceea ce cultivăm astăzi în școală va crește, într-o formă sau alta, mâine în societate.

Noi scuturi de apărare: reziliența democratică și reziliența cognitivă

Vorbind despre soluții pentru lumea de mâine, ministrul Costreie a menționat reziliența democratică și reziliența cognitivă. Un discurs foarte adecvat, de vreme ce cu numai o zi înainte de summit, Consiliul Uniunii Europene ceruse măsuri pentru întărirea alfabetizării digitale, media și AI, tocmai pentru ca tinerii să poată recunoaște dezinformarea și manipularea, să gândească critic și să participe informat la viața democratică. În noua lume, o lume a războiului hibrid, educația nu mai este doar problema Ministerului Educației. Este și o problemă de reziliență democratică, de securitate, de competitivitate, de cercetare și de capacitate economică. De altfel, în momentul în care a fost întrebat, la Bruxelles, dacă a obținut mai mulți bani pentru educație, ministrul Sorin Costreie a răspuns că o parte din banii SAFE pentru apărare ar trebui să meargă spre educație, de vreme ce „să ne apărăm mintea înseamnă să ne apărăm țara”.

Fraza, cu un oarecare ecou, reunește, de altfel, cam toate firele acestui summit. Competențele fundamentale, profesorii, inteligența artificială, formarea profesională, învățarea continuă, comunitatea și reziliența democratică nu sunt domenii separate. Sunt părți ale viitorului european și răspund, ca într-un puzzle, unei întrebări fundamentale: ce fel de oameni vrem să poată construi societatea europeană de mâine?

Totodată, cel puțin la nivel teoretic, nu există niciun domeniu sau sector care să nu fie interesat de educație. „Iată ce am făcut la prima ședință a Consiliului nostru de miniștri. M-am uitat la toți cei prezenți și le-am spus că educația este peste tot. Desigur, au zâmbit. Și le-am spus: nu, nu, luați-o în serios, pentru că voi veni la fiecare dintre voi ca să discutăm despre educație. La agricultură, la apărare, la toate ministerele”, a declarat Sorin Costreie la Bruxelles.

Deși pare o frază cu ecou sloganistic, literalmente totul depinde de educație. Europa pare să fi înțeles că nu vorbim acum despre o invazie a inteligenței artificiale în școli. Inteligența artificială este deja în școală. Acum vorbim despre modul în care trebuie guvernată și despre pregătirile necesare pentru o lume tehnologizată. Este o cursă în care diferența nu o vor face neapărat țările care vor avea cele mai frumoase strategii. O vor face cele care vor avea curajul, capacitatea și consecvența de a le pune în practică.