Am fost la Bruxelles, la European Education and Skills Summit 2026, unde s-au adunat oameni care decid și influențează direcția educației europene: miniștri, reprezentanți ai Comisiei, OECD, profesori și lideri de școli sau reprezentanți ai consorțiilor EdTech.

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S-a vorbit mult despre inteligența artificială, așa cum era de așteptat, deși mesajul cel mai puternic a fost, de fapt, altul: Europa trebuie să-și repare fundațiile sistemului de educație și să regândească structurile pentru o transformare care a început deja și care va accelera în următorii ani. Având în vedere problemele care au ținut agenda publică până acum, asta înseamnă rezultate mai bune la citire și matematică, mai mulți profesori bine pregătiți care să aleagă să rămână în sistem, școli mai conectate la comunitate și legături pragmatice între educație și comunitățile de practicieni.

Schimbările pe care le simțim deja vor deveni, curând, tot mai evidente: o piață a muncii profund remodelată de inteligența artificială, profesii care se transformă rapid și vor duce la un nou nivel ideea de recalificare continuă și o societate în care oamenii vor fi puși permanent în situația de a distinge între informație, manipulare și conținut generat automat. Acest viitor este deja aproape, așa că la Bruxelles au fost anunțate unele planuri: e necesară alfabetizarea AI la scară largă, așa că Uniunea dezvoltă alianțe între școli, regiuni și țări, pregătește o nouă generație de academii pentru profesori și chiar și un certificat european de alfabetizare AI pentru elevii de 15 ani. Nu în ultimul rând, în cadrul mai larg al discuțiilor despre suveranitate digitală, se merge tot mai clar în direcția unor instrumente EdTech proprii, sigure și interoperabile, care să reducă dependența de furnizori din afara Uniunii și să ofere mai mult control asupra datelor elevilor și profesorilor.

Totodată, liderii europeni înțeleg că școala viitorului nu se construiește doar cu tehnologie, ci, mai ales, cu oameni, așa că urmăresc dezvoltarea de competențe și, poate cel mai important, promovează o viziune profund umanistă asupra educației. „Avem nevoie de profesori”, a repetat insistent Roxana Mînzatu în discursul său de deschidere. Avem, totodată, nevoie să înțelegem că, dincolo de investițiile în bani, timpul și atenția pe care le investim în copiii noștri vor fi, de fapt,

resursele decisive ale educației de mâine - așa cum ne-a spus ministrul Sorin Costreie. Noul program vorbește, totodată, despre bunăstare digitală, despre echilibru psihologic și despre o pondere sănătoasă între viața online și cea offline. Și, nu în ultimul rând, vorbește despre reziliență democratică, despre securitate, despre competitivitate, cercetare și despre capacitatea economică la nivel continental.

Cine ar putea construi pe o fundație șubredă?

Înainte de orice salt tehnologic (dar, mai probabil, chiar concomitent cu acesta), Europa va trebui să-și reconstruiască infrastructura educației: să oprească declinul competențelor de bază și să le consolideze, să atragă mai mulți tineri către profesia didactică, să-i pregătească și să-i convingă să rămână în sistem, să scoată școlile din izolare și să întărească legătura dintre educație, comunitate și economie. Ideea de a reface prioritar infrastructura este, de altfel, un fir roșu care a traversat aproape toate discuțiile de la European Education and Skills Summit 2026. Evenimentul a fost organizat pe 20 noiembrie de Comisia Europeană, sub tema „Schools for tomorrow: fit for the era of AI”, și a adus la masa discuțiilor miniștri ai educației, reprezentanți ai instituțiilor europene și ai OECD, profesori, lideri de școli, reprezentanți ai organizațiilor din educație și ai companiilor de tehnologie. Reuniunea a fost deschisă anul acesta de Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. România a fost reprezentată în dezbaterile la nivel înalt și de ministrul educației, Sorin Costreie.

Pornind de la titlul summitului, poate că mulți și-ar imagina că s-a vorbit aproape exclusiv despre inteligență artificială, dar nu a fost chiar așa. AI a fost adusă, desigur, în discuție la fiecare intervenție, dar a fost evocată, mai degrabă, fie ca o forță care accelerează niște transformări care sunt deja în curs, fie ca un element extern care ne obligă să revenim la o întrebare mai veche și mult mai dificilă cu privire la sistem: pe ce fundație construim, de fapt, școala viitorului? Nu poți așeza o tehnologie sofisticată peste o fundație șubredă: competențele de bază se erodează, profesia didactică se află sub presiune, iar școlile funcționează mai degrabă izolat de comunitățile lor. Comisia Europeană a pornit chiar de la acest diagnostic în prezentarea summitului: competențele de bază în declin, deficit de profesori, inegalități educaționale care continuă să crească.

Din fericire, Europa nu pare să spere că inteligența artificială va rezolva miraculos problemele educației. Însă presiunea pe care o pune asupra sistemelor cristalizează o nouă abordare, care încearcă să lege lucruri pe care prea mult timp le-am tratat separat. Competențele elevilor depind de profesori. Profesorii depind de felul în care sunt formați, sprijiniți și păstrați în sistem. Școlile depind de comunitățile în care funcționează. Formarea profesională depinde de relația cu economia reală. Tehnologia poate amplifica un sistem bun, dar poate amplifica la fel de bine slăbiciunile unui sistem fragil.

Datele cu care Europa intră în această conversație sunt cele care ne-au provocat până acum vise rele. Rezultatele PISA sunt îngrijorătoare pentru România, însă ele sunt, de fapt, un subiect

fierbinte pentru întreaga Europă. Situația la nivel continental s-a deteriorat considerabil față de 2015, în special la matematică și citire, două dintre achizițiile fundamentale care ar putea susține adaptarea la un viitor tot mai tehnologizat. Ce se întâmplă cu acest viitor în cazul în care unul din trei copii are dificultăți tocmai cu înțelegerea lui?

Cu greu am mai putea spune azi că ar mai conta cantitatea de informație pe care un elev o poate reproduce. Contează ce înțelege, ce poate face cu ceea ce știe, dacă poate stabili legături între lucrurile pe care le cunoaște și dacă poate evalua critic o informație nouă. Capacitatea de a înțelege, de a selecta și de a judeca răspunsul devine, deci, mai importantă ca oricând. Iar la acest capitol, din păcate, sunt așa de multe probleme. Probabil că acesta este unul dintre cele mai interesante paradoxuri ale momentului. Europa vrea să introducă alfabetizarea AI la scară largă. Începe, însă, prin a spune că nu este suficient să-i învățăm pe copii să folosească inteligența artificială. Fără competențe de bază, există riscul ca inteligența artificială să nu aducă un salt calitativ.

O mișcare de masă la nivel european

Pe de altă parte, viitorul nu mai așteaptă ca sistemele de educație să-și rezolve mai întâi toate vechile probleme. Schimbarea tehnologică vine peste ele oricum, chiar acum, ca un val, așa că Europa se află în situația dificilă de a construi două drumuri în același timp: să repare fundația școlii de astăzi și, în paralel, să pregătească școala de mâine. În această din urmă perspectivă, Comisia pregătește noi instrumente de evaluare, iar din anul școlar 2027–2028 intenționează să piloteze așa-numitul AI Literacy Certificate pentru elevii de 15 ani. Se pregătește, de data aceasta, un salt general, o schimbare de masă. „Avem nevoie de un salt la nivel european în alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale”, a spus Roxana Mînzatu la Bruxelles. Miza este ca această alfabetizare să nu rămână privilegiul câtorva școli inovatoare sau al câtorva state care s-au mișcat mai repede. „Trebuie să ne asigurăm că înaintăm cu toții în același ritm, în aceeași direcție, împreună”, a insistat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

De altfel, toate anunțurile din ultima vreme converg către acest obiectiv. Cu doar o zi înainte de summit, miniștrii educației din Uniunea Europeană aprobaseră concluzii care cer dezvoltarea competențelor AI la toate vârstele și nivelurile de educație și formare. Accentul este pus pe utilizarea eficientă, critică și responsabilă a inteligenței artificiale, pe formarea profesorilor, pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe păstrarea autonomiei umane.

În termeni concreți, asta înseamnă că statele sunt încurajate să-și revizuiască programele școlare și modalitățile de evaluare, profesorii vor primi formare adecvată pentru utilizarea responsabilă a AI, iar universitățile și școlile profesionale urmează să-și actualizeze cursurile pentru ocupațiile care se schimbă sau care urmează să apară. Există și o precauție importantă: introducerea inteligenței artificiale nu trebuie să adâncească diferențele dintre elevi, fie ele economice, geografice, de gen sau legate de dizabilitate.

Ce pregătește Europa?

Unele state au început deja și sunt avansate pe acest drum. Printre cele care încep acum, poate că ar fi util să înțelegem modelul Slovaciei, de pildă, care a introdus alfabetizarea AI în programa națională pentru învățământul de bază în 2026. Ar fi riscant ca elevii să devină experți în utilizarea unei aplicații anume, ceva cu nume faimos care poate o să și dispară în câțiva ani. Obiectivul declarat al acestui program este să-i ajute pe copii să înțeleagă principiile AI, să evalueze critic rezultatele, să-și cunoască limitele și să utilizeze inteligența artificială în mod responsabil.

Cei mai mici încep acest training prin a recunoaște tehnologiile care utilizează AI și prin a înțelege că mașinile învață din date. La nivelurile următoare, apar cerințe noi, cum ar fi verificarea informației, detectarea tentativelor de manipulare și dezinformare, protecția vieții private și implicațiile sociale ale tehnologiei. Urmărind modelul slovac, este esențial să înțelegem că alfabetizarea AI nu înseamnă să producem o generație de utilizatori competenți ai unor aplicații specifice. Înseamnă să formăm oameni în măsură să-și păstreze autonomia intelectuală într-o lume în care răspunsurile vor veni din ce în ce mai repede și vor suna din ce în ce mai convingător, chiar și atunci când sunt eronate.

Acesta este primul dintr-o serie de trei materiale despre summitul de la Bruxelles. În partea a doua [LINK PARTEA II]: de ce digitalizarea nu înseamnă mai multe ecrane, ce infrastructură digitală construiesc împreună opt state europene și cine va mai vrea să fie profesor.