Acesta este al doilea dintr-o serie de trei materiale despre European Education and Skills Summit 2026, organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, pe 20 noiembrie. În prima parte https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/ce-s-a-vorbit-la-bruxelles-despre-scoala-2573733.html, am scris despre diagnosticul de la care pornește Europa, adică despre competențele de bază în declin, deficitul de profesori și inegalitățile care continuă să crească, și despre planul de alfabetizare AI la scară largă, cu un certificat european pentru elevii de 15 ani. Astăzi, despre ecrane, despre infrastructura digitală a școlilor și despre profesori.

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Mai multe ecrane pentru un viitor tehnologizat?

Entuziasmul tehnologic este, de regulă, privit cu scepticism, însă Europa încearcă să evite o altă confuzie: digitalizarea educației nu înseamnă pur și simplu mai multe ecrane. În pachetul de măsuri pentru educație și competențe prezentat de Comisia Europeană în noiembrie apare și European Healthy Screens Pledge, o inițiativă care urmărește să le ofere școlilor și familiilor repere comune pentru bunăstarea digitală și pentru siguranța online a copiilor.

În zona dedicată utilizării mai sigure și mai eficiente a tehnologiei, pachetul european merge pe trei direcții: construirea unei infrastructuri digitale europene de încredere prin EDU-EDIC, dezvoltarea alfabetizării AI pentru elevi și profesori și introducerea unor reguli mai clare pentru relația copiilor cu ecranele. Problema nu este deloc marginală. Potrivit PISA 2025, 28% dintre elevii din țările OECD spun că, în majoritatea sau în toate orele de științe, colegii lor sunt distrași de dispozitive digitale; în școlile dezavantajate, procentul urcă la 31%. În același timp, 64% dintre tinerii europeni cu vârste între 16 și 24 de ani folosesc deja inteligență artificială generativă.

Comisia nu prezintă, cel puțin deocamdată, reguli sau recomandări concrete. Spune că, în 2027, va propune un model comun european de angajament privind siguranța online, pe care școlile îl vor putea adapta la contextul național și local. Vor exista instrumente și ghiduri pentru gestionarea rutinelor de screen time, pentru protejarea somnului, împotriva distragerii atenției și împotriva conținutului nociv, precum și recomandări specifice pentru protejarea echilibrului online–offline, plus modele de acorduri între școală, părinți și elevi.

Începe era alianțelor pentru educație

În paralel, se construiește și infrastructura din spatele acestor politici. Chiar în ziua summitului, opt state, respectiv Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Grecia, Slovenia, Spania și Țările de Jos, au lansat European Digital Infrastructure Consortium on Education, EDU-EDIC. Urmează era alianțelor transnaționale în educație, structuri gândite astfel încât statele să pună în comun resurse și expertiză pentru dezvoltarea unor servicii digitale și AI sigure, interoperabile și accesibile școlilor europene. Strategia vorbește inclusiv de reducerea dependenței de furnizori din afara UE și de o protecție mai bună a datelor elevilor și profesorilor.

Judith Tielen, ministra pentru învățământ primar și secundar din Țările de Jos, unul dintre statele fondatoare, a explicat la Bruxelles foarte simplu filosofia parteneriatului: cu cât sunt mai multe state implicate… cu atât mai vesel. Altfel spus, cu atât există mai multă cunoaștere și expertiză care pot fi puse în comun. Alte state și-au exprimat deja interesul de a se alătura. În cuvinte simple, mecanismul este acesta: în loc ca fiecare țară să-și cumpere separat platforme, cloud, soluții AI și sisteme de schimb de date, cele opt state pun bani, infrastructură și expertiză la comun și dezvoltă unele componente împreună. Apoi, fiecare stat le poate integra în propriul sistem educațional, după nevoile sale. Comisia spune explicit că ideea este ca investițiile făcute împreună să cumpere și să construiască lucruri pe care un stat singur le-ar dezvolta mai greu sau mai scump.

Foarte important: nu există încă un catalog de aplicații pe care școlile ar putea să le primească mâine. Consorțiul abia a fost lansat pe 20 noiembrie 2026. Acum se construiesc infrastructura, standardele și serviciile comune. Școlile vor ajunge la ele prin sistemele statelor participante, nu înscriindu-se individual într-un „program EDU-EDIC”. Pe de altă parte, Roxana Mînzatu chiar a vorbit, în același context, despre necesitatea unui sector european EdTech care să poată crea instrumente sigure și de încredere pentru școli. Este o discuție care merge mult dincolo de întrebarea deja clasică cu privire la ce aplicație folosim mâine la clasă. Înseamnă să ne întrebăm cine construiește infrastructura, ce se întâmplă cu datele copiilor și cât control păstrează sistemele educaționale asupra tehnologiilor de care ajung să depindă.

Cine va mai vrea să fie profesor?

Orice discuție serioasă despre școala viitorului ajunge, inevitabil, la profesor, prin urmare, profesorii au fost o temă centrală la Bruxelles. Putem schimba curriculumul, putem cumpăra tehnologie și putem introduce alfabetizarea AI, dar toate acestea ajung la copil printr-un om. Relația umană rămâne fundamentală, deoarece doar aceasta asigură cu adevărat dezvoltarea. Europa are aici o problemă care nu mai poate fi amânată. Aproximativ 40% dintre elevii europeni învață în școli în care deficitul de personal afectează procesul de instruire. Iar structura de vârstă la nivelul cadrelor didactice arată cât de mare poate deveni problema în următorii ani: doar 8% dintre profesorii din învățământul primar și secundar din UE au sub 30 de ani, aproximativ 40% au cel puțin 50 de ani, iar 11% au deja 60 de ani sau mai mult.

Europa nu trebuie, așadar, doar să păstreze profesorii pe care îi are. Trebuie să convingă o nouă generație că merită să intre în această profesie. „Preocuparea pentru profesori este esențială dacă vrem ca pachetul pentru educație și competențe să aibă succes”, spunea Roxana Mînzatu la summit. Dar poate și mai important a fost faptul că a insistat ca profesorii să aibă o voce reală: „Profesorii trebuie să simtă că au puterea de a influența lucrurile, că participă la elaborarea politicilor, la transformare, la schimbările profunde”.

Acesta este, de altfel, punctul de start pentru noua EU Teachers’ Agenda. Discuția nu se limitează la recrutare sau la salarii. Comisia vorbește despre condiții de muncă și despre cariere mai atractive, despre formare inițială și dezvoltare profesională, despre dialog cu partenerii sociali și despre sprijin pentru profesorii aflați la început de carieră. Profesorii debutanți au nevoie de îndrumare. „Cel mai bun răspuns: mentoratul”, a spus Mînzatu. Noua generație a Teacher Academies va pune un accent special pe profesorii aflați la început de drum și în formarea lor.

O decizie înțeleaptă. Niciun profesor debutant nu ar trebui să fie pus în fața unei clase și lăsat să descopere singur cum ar putea să devină profesor. Cunoașterea disciplinei este indispensabilă, dar nu este suficientă pentru a conduce o clasă, pentru a lucra cu copii foarte diferiți, pentru a gestiona situații dificile, pentru a observa un copil care pierde ritmul sau pentru a construi o relație - adică o legătură esențială pentru învățare.

Temele Erasmus+ Teacher Academies spun multe despre lumea de azi

Din 2027 începe o nouă generație de Erasmus+ Teacher Academies, inclusă în noul pachet european. Programul a sprijinit deja 61 de academii și aproape 1.000 de organizații din Europa. Pe scurt, Erasmus+ Teacher Academies înseamnă rețele europene în care universități, centre de formare și școli din mai multe țări lucrează împreună pentru a pregăti și pentru a forma profesori. Nu sunt „academii” în sensul strict al cuvântului, adică centre, clădiri sau instituții noi. Sunt parteneriate internaționale prin care profesorii și viitorii profesori participă la formări, schimburi de experiență, mentorat și dezvoltă împreună metode de predare.

Temele de azi spun foarte multe despre felul în care s-a schimbat profesia: inteligență artificială, utilizarea tehnologiei, clase diverse și incluziune, situații educaționale complexe, leadership, democrație și reziliență. Profesorul viitorului nu mai este doar omul care cunoaște foarte bine matematica, literatura sau biologia. Îi cerem să răspundă simultan unor schimbări tehnologice, sociale și culturale enorme.

Cum îi aducem pe tineri în profesie? Aceasta este o întrebare critică la nivel european. La fel de presantă este întrebarea cum îi facem să rămână. Salariul contează, desigur, dar nu este singurul răspuns. Contează, totodată, autonomia profesională, sprijinul pe care acești oameni îl primesc din partea conducerii, posibilitatea de a colabora cu alți profesori, volumul sarcinilor administrative, timpul pe care îl au efectiv pentru elevi și sentimentul că munca lor contează. Analiza realizată de Comisia Europeană pe baza TALIS 2024 arată că mediul de lucru și sprijinul profesional sunt strâns asociate cu satisfacția, starea de bine și retenția profesorilor.

Așadar, înainte să-i cerem profesorului să gestioneze diverse noi provocări, cum ar fi AI, diversitate, incluziune, sănătate emoțională, competențe de bază și toate crizele care ajung inevitabil în clasă, ar trebui să ne întrebăm și cât spațiu îi mai lăsăm pentru meseria lui propriu-zisă: să predea și să construiască relații cu elevii.

În a treia și ultima parte: alianțele dintre școli și comunități, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și intervenția ministrului Sorin Costreie despre educația reflexivă și reziliența democratică.