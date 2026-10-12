 Caprele Irinucăi | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Caprele Irinucăi

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În ograda Irinucăi, caprele negociază, iezii dezbat, instituțiile se judecă, iar Baciul Suprem veghează. Fânul dispare, ograda arde, dar indemnizațiile rezistă! Dorel descoperă adevărul: toți mănâncă, nimeni nu răspunde. Lupul nici nu mai atacă. Așteaptă ca ograda să se predea singură.

Caprele Irinucăi Goat Government Satire png
Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

A trecut vremea. Iar vremea, în gospodăria Irinucăi, nu se mai măsoară în zile sau în sezoane, ci în ședințe. Ședințele nu se măsoară în hotărâri, ci în amânări. Iar amânările nu se mai măsoară deloc, pentru că nimeni nu-și mai bate capul să le numere.

După ce Dorel plecase cu covorul roșu sub braț și cu oglinda în buzunar, ograda rămase #FărăBaci. Nu o zi, nu o săptămână, ci atât de mult încât caprele uitară cum arată un baci adevărat. Unele ajunseseră să creadă că baciul e o legendă din bătrâni. Altele, că e o invenție a presei. Iar cele mai tinere, născute în vremea Marii Schimbări, erau convinse că baciul e un mit sociologic de tranziție.

Se alesese, ce-i drept, un Baci Suprem: un țap bătrân și blând, cu barbă respectabilă și voce solemnă de radio. Dar de când fusese instalat, el stătea pe cel mai înalt deal, privea ograda de sus și repeta cu demnitate că nu se amestecă în treburile turmei. El era deasupra. El veghea.

- Eu veghez, zicea Baciul Suprem, netezindu-și barba. Este rolul meu constituțional.

- Dar nu e nimeni la iesle, iar fânul se termină! behăiau caprele de jos.

- Veghez mai departe, răspundea el, imperturbabil. Este vital să asigurăm continuitatea procesului.

Și așa, Baciul Suprem veghea cu stoicism, iar ograda se golea pe zi ce trecea.

Caprele politice, văzând că nu mai are cine să le bată cu bâta în poartă, se apucară să negocieze direct între ele. Și negociară. Și iar negociară. Înființară de îndată un CNC - Consiliu Național al Consiliilor, cu trei camere, patru comisii paritare și cinci vicepreședinți fără portofoliu, dar cu iesle și indemnizație garantate.

Ograda avea acum un #GuvernÎnAșteptare, iar așteptarea era singurul lucru pe care acesta îl făcea cu adevărat bine.

- Vrem un guvern! strigară iezii din fundul ogrăzii.

- Vom avea un guvern! răspunseră caprele politice în cor. Imediat ce stabilim prin protocol #CineDăLaptele și cine încasează subvenția.

     Dar laptele e al tuturor!

- Aha! strigă o capră roșie, ridicând copita. Deci recunoști că e bun colectiv! Atunci cotizația de partid devine obligatorie!

- Ba câtuși de puțin! sări o capră galbenă. Laptele e strict individual și aparține pieței libere! Fiecare capră cu ieslea ei privatizată!

Și iar se certară. Și iar amânară.

Negăsind niciun algoritm, caprele se apucară să se dea în judecată. Nu pe hoți, nu pe lupi, nu pe prădătorii de pădure, ci între ele. Ministerul Caprelor dădu în judecată Ministerul Iezilor. Ministerul Iezilor dădu în judecată Consiliul Fânului. Consiliul Fânului dădu în judecată Agenția Națională a Laptelui, iar Agenția dădu în judecată pe toată lumea, preventiv, ca să fie acoperită în caz de control.

- Ne judecăm, deci existăm! behăiau mândre. Suntem un stat de drept european!

Instanțele se umplură de dosare, dosarele de capre, iar caprele de avocați iscusiți. De pe dealul lui, Baciul Suprem privi spectacolul prin ochelari și zise:

- Este o dovadă incontestabilă de maturitate democratică.

- Domnule Baci Suprem, ograda arde la patru colțuri!

- Este o ardere controlată, răspunse el fără să clipească. Face parte din noua noastră strategie națională de reziliență.

Și se întoarse încet cu spatele, ca să nu i se vadă lacrima. Sau poate ca să nu i se vadă rânjetul. Nimeni nu mai știa sigur. Ceea ce se vedea limpede era că #IarbaSeUsucă.

Între timp, prin ogradă forfoteau tot mai mulți iezi cu carnete. Unii erau iezi de partid, alții de ONG, alții de cabinet, iar alții de cabinetul cabinetului. Toți aveau diplome, terminologie modernă și păreri ferme. Niciunul nu știa cum arată o lopată.

- Trebuie să organizăm de urgență o dezbatere publică! zise un ied cu ochelari și tabletă.

- Ba trebuie să facem o dezbatere publică despre metodologia dezbaterii publice! zise altul.

- Ba absolut necesară este o dezbatere publică privind transparența dezbaterii publice a dezbaterii publice! decretă al treilea, care tocmai fusese numit secretar de mobilitate.

Și se apucară de dezbătut. Și dezbătură atât de temeinic, de incluziv și de sustenabil, încât uitară cu desăvârșire că ograda se transforma treptat în scrum.

Caprele bătrâne, care mai apucaseră vremuri cu rânduială și cu un baci cu vorba fermă, se adunară la umbra unui salcâm uscat și vorbiră în șoaptă.

- Știi ce e cel mai trist? zise una, mestecând un mărăcine.

- Că n-avem guvern și nici fân?

- Nu. Că nici nu ne mai miră. Ne-am obișnuit. Am ajuns să credem că lipsa baciului e o stare de fapt, nu o criză.

Și tăcură toate. Pentru că adevărul doare mai rău decât foamea.

Atunci, o capră tânără, care nu prinsese niciodată zile normale, ridică botul și întrebă simplu:

- Dar cine ne-a învățat că se poate trăi așa? Cine ne-a deprins cu ideea că guvernul e un moft, președintele un obiect de decor, partidele niște cluburi de afaceri, iar a face treabă e dovadă de naivitate?

Nimeni nu răspunse. Răspunsul se plimba mândru prin mijlocul ogrăzii, cu carnetul de partid atârnat la gât. Iar întrebarea rămase în aer, la fel de simplă: #CineRăspunde?

Între timp, Dorel se întorsese din lunga sa călătorie, mai slab, mai tăcut, cu covorul roșu pierdut pe undeva pe la Bruxelles, și se opri la poarta ogrăzii. Privi caprele politice certându-se pe ciolan. Privi caprele tehnice așteptând resemnate. Privi iezii cu carnete dezbătând în gol. Privi Baciul Suprem veghind impunător de pe deal. Și privi iarba uscându-se definitiv.

Scoase oglinda din buzunar, se privi lung și zise în șoaptă:

- Am înțeles. Nu caprele sunt problema. Nici măcar iezii cu carnete. Problema e că toți au învățat să trăiască fără să răspundă. Că poți sta în ogradă fără să dai socoteală. Că poți mânca fânul fără să dai lapte. Că poți sta pe deal și spune că veghezi, în timp ce totul se dărâmă.

Pentru prima dată în viață, Dorel nu mai alergă. Se așeză pe iarba uscată și așteptă. Știa că, într-o zi, caprele se vor sătura de propriile minciuni. Și atunci, poate, vor căuta din nou nu un stăpân, ci baciul și responsabilitatea din ele înseși.

Până atunci, #CapreleIrinucăi rămaseră fără guvern, fără președinte cu putere, cu instituții blocate în procese și cu partide pierdute în negocieri.

Spuneți-i #SatirăPolitică, dacă vă ajută să dormiți. Doar că ograda nu a fost inventată, ci recunoscută: este #RomâniaReală.

Morala? Morala e simplă, ca toate adevărurile pe care refuzăm să le învățăm: când caprele se ceartă la nesfârșit cine să mulgă și cine să mănânce, lupul nu mai are de ce să atace ograda. Așteaptă la poartă. Ograda se predă singură.

Și de data asta, nici măcar Dorel nu mai râse. Pentru că și lupul ajunsese, la rândul lui, tot o capră. Doar că una care știa să tacă și să aștepte.

Mătușa Irinuca privea peste timpuri cum țara, precum cânepa lui Nică, palancă la pământ, fusese călcată de capre iar cireșul se uscase.

Mai multe de la Corneliu Vișoianu

Atac la inima sistemului - un stat dezbinat va fi învins indiferent câți aliați are
Opinii
Tristețea mea ascultă nenăscuții lideri pe nenăscuții oameni cum îi mint
Opinii
Cine nu-ți e de-o potrivă, îți va fi tot împotrivă
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Top 3 destinații de vis recomandate de Răzvan Pascu! Ce țară a pus pe primul loc: „Este senzațională”
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Indemnizație lunară de 3.170 de lei pentru tineri. Ce acte trebuie depuse
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa. „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva”
click.ro
image
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa
click.ro
image
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă?
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
image
Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa. „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi