Mandatul acordat României și Italiei pentru reprezentarea grupului „Prietenii Coeziunii” în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene reprezintă un moment cu o semnificație geopolitică aparte.

Dincolo de dimensiunea financiară, acesta reflectă capacitatea României de a construi alianțe și de a reprezenta interese care depășesc propriile frontiere. Pentru o țară obișnuită să fie percepută mai degrabă ca beneficiar al deciziilor europene decât ca participant la definirea acestora, asumarea unui asemenea rol poate marca o schimbare importantă de poziționare diplomatică.

Faptul că 17 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au încredințat reprezentarea intereselor lor președintelui Nicușor Dan și premierului italian Giorgia Meloni transmite un mesaj diplomatic important. România nu mai este doar un stat care își negociază propriile revendicări, ci unul căruia i se încredințează responsabilitatea susținerii unei poziții colective. Parteneriatul dintre București și Roma apropie sudul și estul Europei, reunind state cu orientări politice diferite, dar cu interese economice convergente. Într-o Uniune Europeană în care marile economii au avut tradițional o influență dominantă, capacitatea de a construi asemenea coaliții poate modifica echilibrul negocierilor și poate oferi statelor din Europa Centrală și de Est o voce mai puternică.

Europa traversează o perioadă în care trebuie să găsească resurse pentru apărare, securitate energetică și competitivitate tehnologică, fără să abandoneze principiul solidarității care a stat la baza construcției europene. Modernizarea Europei nu poate însemna adâncirea diferențelor dintre statele sale, iar consolidarea capacităților militare și industriale nu trebuie realizată în detrimentul dezvoltării economice a regiunilor mai puțin prospere. Pentru România, această negociere înseamnă autostrăzi, spitale, infrastructură feroviară, agricultură, dezvoltare industrială și reducerea decalajelor economice față de Occident. Capacitatea de a influența modul în care vor fi distribuite resursele europene în următorii ani poate avea consecințe asupra dezvoltării țării pentru mai mult de un deceniu.

Din perspectivă geopolitică, relevanța acestui demers constă și în faptul că România își diversifică relațiile de cooperare în interiorul Uniunii Europene. Parteneriatul cu Italia demonstrează că interesele naționale pot fi promovate nu doar prin relațiile tradiționale cu Germania și Franța, ci și prin construirea unor alianțe flexibile, adaptate fiecărui dosar strategic. Diplomația europeană contemporană funcționează tot mai mult prin asemenea formule de cooperare, în care influența unui stat depinde nu numai de dimensiunea economiei sale, ci și de capacitatea de a identifica interese comune, de a construi consens și de a mobiliza sprijinul altor parteneri.

Implicarea activă a președintelui României în asemenea formate de cooperare internațională trebuie privită și prin prisma responsabilităților sale constituționale. Politica externă, apărarea și securitatea națională reprezintă domenii fundamentale în care șeful statului are atribuții directe, exercitate în cooperare cu celelalte instituții competente. Exercitarea cu seriozitate a acestor responsabilități presupune mult mai mult decât participarea formală la reuniuni internaționale sau îndeplinirea unor obligații de protocol. Presupune inițiativă diplomatică, construirea de alianțe, asumarea unor responsabilități comune și capacitatea de a transforma relațiile externe în oportunități economice și garanții suplimentare de securitate pentru România.

Aceeași logică este aplicabilă participării României la formatele de cooperare din cadrul NATO, la consolidarea flancului estic al Alianței și la dezbaterile privind securitatea regiunii Mării Negre. Poziția geografică a țării noastre, în proximitatea unui conflict militar de amploare, impune o politică externă activă, coerentă și predictibilă. România are interesul de a participa la formularea strategiilor de securitate europene și transatlantice, nu doar la implementarea unor decizii adoptate de alții. Consolidarea prezenței militare aliate, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea acesteia în proiectele europene reprezintă obiective pentru care implicarea diplomatică la cel mai înalt nivel poate avea o contribuție importantă.

Există însă și o dimensiune internă a acestui moment. Raporturile dintre președinte și partidele politice trebuie analizate inclusiv prin prisma intereselor externe ale statului. Respectul instituțional, dialogul și recunoașterea rezultatelor diplomatice nu presupun renunțarea la diferențele politice sau la dreptul de a critica. Ar fi firesc ca respectul instituțional manifestat față de reprezentantul României în cadrul reuniunilor europene să se regăsească și în relațiile dintre instituțiile și partidele politice din țară. Competiția politică internă nu ar trebui să afecteze credibilitatea externă a statului și nici capacitatea acestuia de a-și promova interesele strategice.

Mandatul european primit de Nicușor Dan oferă un reper concret pentru evaluarea modului în care sunt exercitate atribuțiile prezidențiale în domeniul politicii externe. Încrederea acordată unui șef de stat de către partenerii internaționali constituie un capital diplomatic care aparține, în ultimă instanță, întregii țări. Dincolo de simpatiile sau antipatiile politice, activitatea unui președinte trebuie evaluată și prin capacitatea sa de a reprezenta statul, de a consolida relațiile cu aliații și de a obține rezultate favorabile intereselor naționale. Acestea sunt criterii mult mai relevante decât disputele politice cotidiene sau confruntările generate de interesele electorale ale partidelor.

Vizibilitatea internațională a unui șef de stat are efecte care depășesc imaginea sa personală. Ea poate contribui la consolidarea credibilității țării, la atragerea investițiilor străine, la dezvoltarea cooperării economice și militare, precum și la amplificarea capacității de negociere în dosarele europene. Investitorii, partenerii strategici și marile instituții financiare internaționale urmăresc inclusiv stabilitatea politică, predictibilitatea deciziilor și calitatea relațiilor externe ale unui stat. O Românie prezentă și activă în marile formate internaționale transmite un semnal de stabilitate și de apartenență la un sistem de alianțe capabil să ofere perspective de dezvoltare pe termen lung.

În geopolitică, reputația internațională se construiește greu și se poate pierde foarte ușor. Statele care reușesc să dobândească influență peste nivelul puterii lor economice sau militare sunt, de regulă, cele care investesc în continuitate diplomatică, în profesionalismul reprezentării externe și în capacitatea de a anticipa evoluțiile internaționale. România dispune de avantaje strategice importante, de la poziția sa la Marea Neagră și la gurile Dunării până la potențialul energetic, industrial și logistic. Valorificarea acestor avantaje depinde însă și de capacitatea conducerii statului de a le transforma în argumente de negociere și în proiecte de interes comun cu partenerii europeni și transatlantici.

Desigur, mandatul obținut la Bruxelles nu garantează rezultatul negocierilor și nici nu transformă automat România într-un nou centru de putere european. El creează însă o oportunitate reală de afirmare, ale cărei rezultate vor trebui evaluate prin beneficiile concrete obținute. România are nevoie de o președinție care să își exercite cu seriozitate și consecvență atribuțiile constituționale în domeniul politicii externe și al apărării naționale, de o clasă politică aptă să susțină obiectivele strategice ale statului dincolo de diferențele ideologice și de instituții capabile să transforme oportunitățile diplomatice în rezultate economice și de securitate.

Adevărata măsură a maturității politice a unei țări este capacitatea acesteia de a transforma credibilitatea externă într-un avantaj național durabil. România trebuie să depășească mentalitatea potrivit căreia simpla apartenență la Uniunea Europeană și NATO este suficientă pentru a-i garanta prosperitatea și securitatea. Apartenența la aceste structuri oferă oportunități, dar valorificarea lor depinde de inițiativă, profesionalism, consecvență și capacitate de negociere.

Pentru că, în Europa de astăzi, nu este suficient să ai un loc la masa negocierilor. Trebuie să ai capacitatea de a influența deciziile care se iau la acea masă și, mai ales, de a transforma această influență în beneficii pentru propria țară.