Trei români, printre turiștii blocați în Alpii italieni. Anunţul ministrului Oana Ţoiu

Trei cetățeni români se află printre turiștii blocați pe munte după accidentul telecabinei din stațiunea italiană Macugnaga. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunţat oficial care este situaţia acestora.

Trei români se află printre cei aproximativ 100 de turiști rămași blocați în Alpii italieni, la circa 2.8000 de metri altitudine, în urma accidentului produs marți, 30 decembrie, la telecabina Monte Moro, din stațiunea Macugnaga, situată în nordul Italiei, în apropierea graniței cu Elveția.

Vă reamintim că incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane, după ce cabina care urca a ajuns la stația de sosire cu viteză prea mare și a lovit o barieră. Din cauza avariilor, sistemul de transport a fost oprit complet, iar telecabina nu a mai putut fi folosită.

Răniții au fost evacuați cu elicopterul, iar în zonă se aflau, la momentul accidentului, 99 de persoane – 94 de turiști și cinci muncitori. Deși nu au fost implicați direct în incident, aceștia au rămas blocați la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, după oprirea instalației.

Pentru evacuarea lor, autoritățile italiene au mobilizat elicoptere ale pompierilor și poliției, operațiunea fiind desfășurată în mai multe zboruri, din cauza altitudinii și a condițiilor din teren. Printre persoanele evacuate s-au aflat și copii, iar turiștii au fost nevoiți să aștepte mai multe ore până la coborârea în siguranță.

Ce spune Oana Ţoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj în care a oferit detalii despre situația românilor aflați printre cei evacuați, precizând că aceștia sunt în siguranță și că autoritățile române au fost în contact permanent cu partea italiană.

„Românii prinși în telecabina din Italia sunt acum bine.

În staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre.

Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem veşti bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună.

Nu sunt raportate victime grave iar operațiunile de salvare sunt în curs de finalizare, continuăm să ținem legătura cu autoritățile italiene.

Cetăţenii români afectaţi și familiile acestora au la dispoziţie 24/7 numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Torino, cărora le mulțumesc pentru promptitudine.

De altfel vă încurajez pe toți cei care călătoriți în aceste zile de vacanță să descărcați «Călătorește informat», aplicația digitală gratuită a MAE actualizată de curând. Este relansată cu mai multe funcționalități utile în călătoriile din străinătate, are alerte personalizate, ghiduri și informații utile despre destinații, contacte consulare și proceduri în caz de urgență.

Vă poate fi o sursă utilă de informații dar puteți semnala ușor consulatelor prezența dumneavoastră în țara de destinație și puteți găsi numerele de urgență (de care speram să nu aveți nevoie, dar paza bună trece primejdia rea, așa că mai bine să o aveți instalată)”, a scris Oana Țoiu pe Facebook, în urmă cu puţin timp.