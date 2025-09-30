Video 25 Femei Relevante 2025: Loredana Novac, owner agenție de comunicare ”Sunt un om direct și uneori poate prea tranșant”

Într-o industrie a comunicării mereu în schimbare, plină de provocări, dar și de oportunități, Loredana Novac se remarcă printr-o voce feminină autentică. Loredana crede cu tărie în etica, autenticitate și pasiunea care sunt pentru ea cheia succesului profesional și personal.

În noul episod din podcastul ”25 Femei relevante pentru 2025”, Loredana vorbește de cei 20 de ani de experiență în comunicare și jurnalism, despre ce înseamnă pentru ea să fie fondatoarea propriei agenții de comunicare, cum se completează cu rolul de redactor șef și creatoare de publicații tipărite cu impact la public.

Loredana consideră comunicarea drept "secretul vieții sale fericite". Pentru ea, comunicarea nu este doar un loc de muncă, ci o chemare care i-a adus bucurie și împlinire. Mentorii și profesorii au avut un rol esențial încă din școala generală, ghidând-o către această profesie pe care o simțea naturală.

"Comunicarea este secretul vieții mele fericite, pentru că, făcând comunicare, am ajuns cumva să nu simt că muncesc și să mă bucur de fiecare zi a vieții mele. [...] consider că mă reprezintă cu adevărat și cred că a fost salvarea mea, comunicarea" declară Loredana pentru Adevărul.

Jurnalismul, la rândul lui, cere pasiune, perseverență, dorința de adevăr și multă muncă. Loredana a ales să ignore prejudecățile cu care se confruntă femeile în domeniu, bazându-se mereu pe calitățile ei, pe dorința de învățare continuă și pe autenticitate.

Industria comunicării și jurnalismului este percepută drept extrem de competitivă și deseori dominată de bărbați. Loredana povestește un episod simbolic de la începutul carierei, când, deși își dorea să facă investigații, a fost trimisă la departamentul sport doar pentru că era femeie.

Aceste clișee, încă prezente în societate, nu au descurajat-o. Dimpotrivă, a ales să se poziționeze prin profesionalism, perseverență și rezultate. Ea subliniază stereotipul conform căruia o femeie frumoasă nu poate fi și inteligentă și explică felul în care a depășit astfel de prejudecăți, refuzând să coboare standardele sau să renunțe la principiile personale.

"Din păcate, cred că mai există încă anumite mentalități, dar eu le-am ignorat dintotdeauna, pentru că eu am știut foarte bine ce pot, am știut foarte bine că sunt educabilă. Din păcate sau poate din fericire, sunt un om extrem de direct și uneori poate prea tranșant"

Dincolo de afaceri, Loredana este mamă, om îndrăgostit de viață, pasionată de conectarea și dezvoltarea altora. A trecut prin momente dificile – pierderea fratelui și a mamei la vârste fragede –, dar a ales să-și trăiască viața bucurându-se de fiecare zi și construindu-și propriul drum, cu zâmbetul pe buze.

Loredana subliniază importanța "igienei relațiilor": a renunțat, la rândul ei, la oameni sau la colaborări care nu mai erau compatibile cu nivelul de dezvoltare personală sau profesională. Consideră că ego-ul poate fi un motor al evoluției, atât timp cât nu uităm să ne rămânem fideli nouă înșine

Ea susține că oportunismul nu înseamnă a profita fără a oferi ceva la schimb, ci a folosi șansele care ți se oferă pentru a crea valoare reciprocă.

" Sunt o oportunistă. În momentul în care ești oportunist, cred că dai ceva la schimb, iar în momentul în care profiți, încerci doar să culegi niște roade, fără a oferi nimic în nimic în schimb"

Din perspectiva Loredanei Novac, a fi o femeie relevantă înseamnă să oferi valoare reală, să îți implici resursele și influența pentru promovarea binelui și autenticității, să ajuți comunitatea și să rămâi fidel principiilor personale, chiar și atunci când acestea pot deveni vulnerabilități.

Anul acesta, cuvântul care o definește este “de la capăt” – simbolizând forța de a reîncepe mereu și de a evolua continuu.

" O femeie relevantă înseamnă, din perspectiva mea că trebuie să dai și celorlalți, să oferi și celorlalți. Cuvântul anului pentru este ”va fi. va urma, de fapt, anul acesta a fost cel l în care mi-a în început viața, din nou"

