Calendarul popular al pompierilor australieni, cunoscut pentru imaginile cu bărbații adesea fără cămașă, alături de animale, este disponibil pentru 2026 în cinci ediții diferite, iar banii obținuți din vânzări merg către cauze umanitare și de protecție a animalelor, atât în Australia, cât și la nivel internațional.

→ Imaginea 1/5: Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com

Pentru anul 2026, Australian Firefighters Calendar pune în vânzare cinci versiuni diferite: Dog Edition, Cat Edition, Horse Edition, Mixed Animal Edition și Hero Edition. Ultima dintre acestea îi prezintă pe pompieri în portrete individuale, fără animale.

Calendarul îi arată pe pompieri pozând singuri sau alături de câini, pisici, cai și alte animale. Fiecare ediție include și imagini din culise, cu momente autentice de la ședințele foto, oferind o perspectivă mai personală asupra vieții acestor eroi din viața reală.

Sursa video: Facebook/ Australian Firefighters Calendar

Fondurile strânse din vânzarea calendarului sunt direcționate către mai multe cauze caritabile, printre care protecția animalelor, spitale de copii, servicii de sănătate mintală pentru primii respondenți și eforturi de reconstrucție după dezastre naturale, atât în Australia, cât și în alte țări.

În trecut, banii au fost folosiți pentru a sprijini victimele uraganelor Helene și Milton, care au devastat Statele Unite în 2024. În 2025, calendarul a ajutat animalele afectate de incendiile de vegetație din California, un subiect sensibil pentru mulți dintre pompierii implicați.

„Pompierii din calendar vizitează Pasadena în fiecare an pentru a participa la CatCon, cel mai mare festival dedicat pisicilor din SUA”, a explicat David Rogers, directorul companiei care produce calendarul, într-un comunicat de presă obținut de People. „Să vedem cum zonele ard fără control și să vorbim cu prietenii dintr-un loc pe care îl cunoaștem atât de bine a fost foarte tulburător”, a adăugat el.

Rogers a precizat că echipa a tipărit rapid o ediție specială a calendarului pentru a ajuta animalele din Pasadena rămase fără adăpost în urma incendiilor, iar toate încasările au fost donate direct către Pasadena Humane Society.

Sursa video: Facebook/ Australian Firefighters Calendar

Kevin McManus, directorul de comunicare al organizației, a mulțumit pompierilor australieni pentru sprijin. „Faptul că acest dezastru a fost atât de aproape de sufletul lor, ei fiind obișnuiți să se confrunte cu incendii și situații de urgență similare cu cele din ianuarie, face gestul și mai special. Datorită donației lor, am putut ajuta animalele afectate de incendiul Eaton cât de bine am putut”, a spus el într-o declarație.

Australian Firefighters Calendar a donat, de asemenea, fonduri către Kerr County Flood Relief Fund, după inundațiile din Texas, în luna iulie. Banii au fost folosiți pentru reconstrucția locuințelor, sprijin psihologic pentru locuitori și refacerea spiritului comunitar din Kerr County.

Lincoln Decker, unul dintre pompierii prezenți în calendar, a declarat că acest ajutor a avut o semnificație personală pentru el. „Sora mea locuiește nu foarte departe de zonele afectate de inundațiile din Kerr County. Am o legătură personală cu acest dezastru. Este o mare mândrie pentru mine să pot sprijini această comunitate”, a spus el.