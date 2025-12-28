search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Pompierii australieni dezvăluie mult așteptatul Calendar 2026 în cinci ediții. Imagini incendiare care sprijină cauze caritabile din întreaga lume

0
0
Publicat:

Calendarul popular al pompierilor australieni, cunoscut pentru imaginile cu bărbații adesea fără cămașă, alături de animale, este disponibil pentru 2026 în cinci ediții diferite, iar banii obținuți din vânzări merg către cauze umanitare și de protecție a animalelor, atât în Australia, cât și la nivel internațional.

Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Imaginea 1/5: Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com
Pompierii australieni revin cu calendarul 2026 FOTO: australianfirefighterscalendar.com

Pentru anul 2026, Australian Firefighters Calendar pune în vânzare cinci versiuni diferite: Dog Edition, Cat Edition, Horse Edition, Mixed Animal Edition și Hero Edition. Ultima dintre acestea îi prezintă pe pompieri în portrete individuale, fără animale.

Calendarul îi arată pe pompieri pozând singuri sau alături de câini, pisici, cai și alte animale. Fiecare ediție include și imagini din culise, cu momente autentice de la ședințele foto, oferind o perspectivă mai personală asupra vieții acestor eroi din viața reală.

Sursa video: Facebook/ Australian Firefighters Calendar

Fondurile strânse din vânzarea calendarului sunt direcționate către mai multe cauze caritabile, printre care protecția animalelor, spitale de copii, servicii de sănătate mintală pentru primii respondenți și eforturi de reconstrucție după dezastre naturale, atât în Australia, cât și în alte țări.

În trecut, banii au fost folosiți pentru a sprijini victimele uraganelor Helene și Milton, care au devastat Statele Unite în 2024. În 2025, calendarul a ajutat animalele afectate de incendiile de vegetație din California, un subiect sensibil pentru mulți dintre pompierii implicați.

Pompierii din calendar vizitează Pasadena în fiecare an pentru a participa la CatCon, cel mai mare festival dedicat pisicilor din SUA”, a explicat David Rogers, directorul companiei care produce calendarul, într-un comunicat de presă obținut de People. „Să vedem cum zonele ard fără control și să vorbim cu prietenii dintr-un loc pe care îl cunoaștem atât de bine a fost foarte tulburător”, a adăugat el.

Rogers a precizat că echipa a tipărit rapid o ediție specială a calendarului pentru a ajuta animalele din Pasadena rămase fără adăpost în urma incendiilor, iar toate încasările au fost donate direct către Pasadena Humane Society.

Sursa video: Facebook/ Australian Firefighters Calendar

Kevin McManus, directorul de comunicare al organizației, a mulțumit pompierilor australieni pentru sprijin. „Faptul că acest dezastru a fost atât de aproape de sufletul lor, ei fiind obișnuiți să se confrunte cu incendii și situații de urgență similare cu cele din ianuarie, face gestul și mai special. Datorită donației lor, am putut ajuta animalele afectate de incendiul Eaton cât de bine am putut”, a spus el într-o declarație.

Australian Firefighters Calendar a donat, de asemenea, fonduri către Kerr County Flood Relief Fund, după inundațiile din Texas, în luna iulie. Banii au fost folosiți pentru reconstrucția locuințelor, sprijin psihologic pentru locuitori și refacerea spiritului comunitar din Kerr County.

Lincoln Decker, unul dintre pompierii prezenți în calendar, a declarat că acest ajutor a avut o semnificație personală pentru el. „Sora mea locuiește nu foarte departe de zonele afectate de inundațiile din Kerr County. Am o legătură personală cu acest dezastru. Este o mare mândrie pentru mine să pot sprijini această comunitate”, a spus el.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
mediafax.ro
image
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai ambițios pas din istoria recentă a României”. Foto
fanatik.ro
image
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
libertatea.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
antena3.ro
image
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani
observatornews.ro
image
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ion Drăgan. Ce gest au făcut colegii pentru el, în semn de 'adio!' Ultimul omagiu copleșitor este
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Cât rezistă untura de porc la frigider și ce trebuie să știi dacă vrei să o congelezi
playtech.ro
image
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tottenham a spus "DA" pentru transferul lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Imagini teribile de la incendiul din București! Ultimele informații oficiale VIDEO
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
A murit Brigitte Bardot! Legenda cinematografiei franceze s-a stins din viață la 91 de ani
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Test de personalitate inspirat de magia sezonului rece. Ce simbol al iernii te reprezintă?

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit