 Un „da” rostit la căsătorie nu înseamnă întotdeauna o alegere liberă | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Un „da” rostit la căsătorie nu înseamnă întotdeauna o alegere liberă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un „da” rostit la căsătorie nu înseamnă întotdeauna o alegere liberă. În spatele lui se pot afla amenințări, presiuni din partea familiei sau teama de a rămâne fără sprijin. Combaterea căsătoriilor forțate presupune, de aceea, mai mult decât sancțiuni penale: prevenție, identificarea riscurilor și ajutor concret pentru persoanele afectate, se arată într-o cercetare publicată pe JURIDICE.ro de Ana Lupu.

Casatorie minora FOTO Pixabay
Foto: Pixabay

Când acordul ascunde constrângerea

O căsătorie este forțată atunci când una dintre persoane sau ambele sunt constrânse să o încheie. Nu este vorba doar despre violență fizică. Amenințările, intimidarea și presiunile psihologice pot limita la fel de grav libertatea de a decide.

Pentru o persoană dependentă de familie, posibilitatea de a refuza poate exista doar în teorie. Întrebarea esențială nu este, așadar, numai dacă a spus „da”, ci și dacă putea spune „nu” fără să se teamă de consecințe.

În România, Constituția și Codul civil consacră principiul căsătoriei liber consimțite. Tradiția, reputația familiei sau convingerile religioase nu pot justifica impunerea unei căsătorii.

Copiii și tinerii, deosebit de vulnerabili

Căsătoria timpurie și căsătoria forțată nu sunt noțiuni identice, deși se pot suprapune. Constrângerea poate afecta inclusiv adulți, iar în cazul minorilor trebuie analizate atât maturitatea, cât și presiunile la care sunt expuși.

Datele recensământului din 2021, prezentate de Centrul FILIA și citate în analiza publicată pe JURIDICE.ro, arată că 521 de fete cu vârste între 11 și 14 ani trăiau în uniuni consensuale, adică în relații de cuplu fără căsătorie.

Cifra nu arată câte dintre aceste relații au fost impuse. Ea semnalează însă situații de vulnerabilitate care necesită atenție și evaluare individuală, nu concluzii automate.

Căsătoriile timpurii pot fi asociate cu întreruperea școlii, sarcini la vârste fragede și dependență economică. Atunci când există și constrângere, lipsa resurselor și izolarea pot face ieșirea din relație cu atât mai dificilă. Nici sarcina, nici existența unei relații nu justifică obligarea unui copil să se căsătorească.

Ce poate face legea și unde are nevoie de sprijin

Convenția de la Istanbul cere statelor să incrimineze constrângerea la căsătorie. Dar existența unei sancțiuni nu garantează, singură, siguranța victimei.

În condițiile prevăzute de lege, mecanismele de combatere a violenței domestice pot oferi protecție inclusiv în asemenea situații, prin ordine de protecție și acces la adăposturi. Pentru copii, legislația privind protecția drepturilor copilului permite intervenția în cazurile de abuz și violență.

Aceste instrumente trebuie însă să fie accesibile în practică. O persoană amenințată are nevoie nu doar să știe că abuzul poate fi sancționat, ci și să aibă unde să meargă și de la cine să primească ajutor.

Protecția începe înainte de abuz

Școala, serviciile sociale, personalul medical și organizațiile neguvernamentale pot contribui la identificarea timpurie a riscurilor. Absenteismul sau abandonul școlar pot justifica evaluarea situației unui copil, fără a fi considerate automat dovezi ale unei căsătorii forțate.

Intervenția trebuie să protejeze siguranța și confidențialitatea persoanei. La fel de importante sunt consilierea, continuarea educației și sprijinul pentru dobândirea independenței.

Libertatea de a te căsători înseamnă și libertatea de a refuza. Protecția reală nu se măsoară doar în pedepsele prevăzute de lege, ci și în posibilitatea persoanei de a spune „nu” și de a primi ajutor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov se oferă deja reduceri localnicilor
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Revenire-surpriză la Universitatea Craiova! E în lotul campioanei chiar înaintea meciului cu Sepsi
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gael Monfils: "Când? Unde? Vă spun totul" Anunțul finalului de an, după despărțirea de Elina Svitolina
digisport.ro
image
Boala care ucide sute de români în fiecare zi. România, printre țările cu cea mai mare mortalitate din UE
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
newsweek.ro
image
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
”De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu”. Poveste fabuloasă despre Ion Oblemenco și de ce nu a prins nicio selecție la națională
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Dumitru, sărbătoare importantă în calendar. Ce e interzis să faci pe 26 octombrie
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat”
click.ro
image
Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste
click.ro
image
Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Prințesa Moștenitoare Leonor, Infanta Sofia, profimedia 1146361469 jpg
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări
image
Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat”

OK! Magazine

image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție