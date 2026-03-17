Instanța din Iași a refuzat căsătoria dintre un bărbat de 32 de ani și o fată de 16 ani. Cei doi voiau să își oficializeze relația de iubire

Un bărbat de 32 de ani a cerut judecătorilor permisiunea de a se căsători cu o fată de 16 ani aflată în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Cererea a fost respinsă de magistrați, care au considerat că minora nu are maturitatea necesară pentru a lua o astfel de decizie.

Acțiunea în instanță a fost deschisă în octombrie anul trecut de bărbatul care susține că are o relație de iubire cu adolescenta aflată într-un centru de protecție a copilului.

În fața judecătorilor, fata a declarat că își dorește să se căsătorească cu acesta „în numele iubirii”. Cu toate acestea, instanța a decis să nu autorizeze căsătoria, pe motiv că o relație nu reprezintă un argument suficient pentru ca un minor să își asume o decizie cu implicații majore pe termen lung.

Magistrații au arătat că, la 16 ani, un adolescent nu a dobândit încă maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin responsabilitățile și consecințele unei căsătorii.

„Instanța trebuie să țină cont de faptul că, la această vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii. Căsătoria presupune angajamente pe termen lung, precum și responsabilități semnificative. Simpla existență a unei relații de iubire, fără o justificare solidă din perspectiva maturității și a capacității de înțelegere a repercusiunilor unei căsătorii, nu este suficient pentru a autoriza încheierea căsătoriei”, au explicat judecătorii, conform presei locale.

Minora a intrat într-un program de consiliere

După pronunțarea deciziei, adolescenta a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică, în cadrul căruia i se explică inclusiv responsabilitățile și implicațiile unei eventuale căsătorii.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Potrivit datelor locale, anul trecut au existat patru procese similare la instanțele din Iași, în care bărbați adulți au cerut permisiunea de a se căsători cu fete minore. În acele cazuri, cererile au fost aprobate deoarece adolescentele erau însărcinate sau aveau deja copii cu partenerii respectivi.