 Val de controale și sancțiuni record în Saturn: Hoteluri trase pe linie moartă după o toxiinfecție alimentară masivă | adevarul.ro
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Val de controale și sancțiuni record în Saturn: Hoteluri trase pe linie moartă după o toxiinfecție alimentară masivă

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După ce 58 de turiști de la Hotel Neko din Saturn au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru toxiinfecție alimentară, șeful ANPC, Csaba Lajos Békési, a dispus controale extinse în stațiune. Verificările au scos la iveală probleme grave în mai multe hoteluri, restaurante și zone de agrement.

Ce au găsit inspectorii în bucutăriile operatorilor de pe litoral.
Ce au găsit inspectorii în bucutăriile operatorilor de pe litoral. Foto: colaj Facebook ANPC / Horia Constantinescu

Incidentul de la Hotel Neko, administrat de SC AMI HOLIDAYS SRL, a determinat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să extindă verificările la alte hoteluri, restaurante și spații de agrement din zonă. Astfel, în perioada 31 august - 4 septembrie, șase comisari ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au făcut controale la 53 de operatori economici.

La Hotel Neko, de unde a pornit totul, inspectorii au găsit deficiențe majore în blocul alimentar, astfel că au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

După acest caz, președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a cerut verificarea mai multor structuri de cazare și alimentație publică din Saturn. Au fost urmărite cu precădere unitățile despre care turiștii reclamaseră, inclusiv prin recenzii, probleme legate de condițiile de cazare, igienă, alimentație, calitatea serviciilor sau siguranță.

Amenzi de 391.500 de lei și cinci hoteluri închise temporar

Controalele s-au încheiat cu amenzi contravenționale în valoare totală de 391.500 de lei. În plus, inspectorii de la Protecţia Consumatorului Constanța au retras definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 27.866 de lei și au oprit temporar prestarea serviciilor în cazul a 12 operatori economici.

Hotelurile închise în Saturn sunt:

* SC AMI HOLIDAYS SRL - Hotel Neko;

* SC HOTEL CUPIDON SRL - Hotel Cupidon;

* SC UNIVERSAL MANGALIA SRL - Hotel Cleopatra și Hotel Narcis;

* SC CORAL HOLIDAY SRL - Hotel Mureș.

Problemele constatate nu au vizat numai alimentația. În mai multe structuri de cazare, inspectorii au găsit camere și spații comune aflate într-o stare necorespunzătoare de întreținere și igienizare, potrivit comunicatului .

Este vorba despre saltele deteriorate, pătate sau foarte uzate, huse de protecție prea mici, cearșafuri rupte și pătate, perne cu pete și fără huse de protecție. Unele elemente din lemn ale paturilor prezentau urme vizibile de mucegai, iar pereții, glafurile, tocurile și ușile aveau zone deteriorate, exfolieri sau urme de rugină.

Şi abaterile continuă: mobilier învechit, instalații sanitare oxidate, baterii de duș cu pete de rugină și lipsa covorașelor antiderapante. Filtrele și sitele aparatelor de aer condiționat nu erau igienizate, iar unele plase împotriva insectelor lipseau sau erau deteriorate. În grupurile sanitare au fost găsite scurgeri și alte elemente neigienizate.

„Ţânţari violenţi au rupt plasele”, comentează ironic Horia Constantinescu, şeful Protecției Consumatorilor Constanța, în unul din materialele filmate în timpul controalelor.

Sursă: Facebook/Horia Constantinescu

Au fost constatate și probleme care țin de siguranță: panouri electrice care necesitau asigurarea corespunzătoare și lipsa unor autorizații necesare desfășurării activității, inclusiv în ceea ce privește securitatea la incendiu. Inspectorii au identificat și abateri repetate la operatori economici care mai fuseseră verificați.

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Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorilor Constanța, a prezentat una dintre situațiile constatate în timpul controalelor.

„Așa văd unii hotelieri siguranța! Dacă un copil deschide acea ușă șansele să se întâmple o nenorocire sunt foarte mari!”, spune el.

Ce au găsit inspectorii în bucătăriile hotelurilor

Verificările au scos la iveală probleme grave și în blocurile alimentare și în spațiile de servire. În unele unități, aprovizionarea cu alimente și evacuarea deșeurilor se făceau pe aceeași traseu, fără o zonă-filtru.

control anpc litoral 05 ANPC jpeg
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control anpc litoral 05 ANPC jpeg Foto: ANPC

Asta lăsând la o parte mizeria şi pungile cu ciorbă congelată şi alte alimente „proaspete”, unele dintre ele ţinute în camere și agregate frigorifice în care nu erau respectate temperaturile necesare. La fel şi rafturile, sistemele de ventilare, hotele, cuptoarele, frigiderele și chederele cu acumulări de murdărie sau într-o stare avansată de degradare.

În unele spații, băuturile răcoritoare erau ținute direct pe paviment și expuse razelor solare, iar în zonele de bar nu erau asigurate condiții corespunzătoare de igienă.

Nereguli și la locurile de joacă, piscine și plaje

Inspectorii au verificat și zonele de agrement și serviciile oferite turiștilor în afara spațiilor de cazare și alimentație.

Unele echipamente de agrement au fost considerate improprii utilizării, motiv pentru care serviciile au fost oprite temporar. La locurile de joacă au fost găsite două tobogane cu probleme de stabilitate.

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În sectoarele de plajă au fost constatate saltele neigienizate, lipsa graficelor de igienizare și nerespectarea zonelor destinate amplasării cearceafurilor.

Operatorii sancționați trebuie să remedieze problemele constatate și să îndeplinească toate condițiile legale pentru reluarea activității acolo unde serviciile au fost oprite temporar. ANPC Constanța anunță că verificările vor continua, inclusiv la operatorii despre care turiștii semnalează probleme legate de cazare, alimentație, igienă și siguranță.

Amenzi în valoare de 100.000 de lei

Protecția Consumatorilor din Constanța a aplicat patru amenzi în valoare de 100.000 de lei hotelului din Saturn unde 58 de persoane au acuzat stare de rău după ce au mâncat la restaurantul unității. Comisarii au dispus suspendarea activității pentru șase luni.

58 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale (47 adulți și 11 minori), iar 6 dintre acestea (4 adulți și 2 minori) au fost duse la spital pentru investigații de specialitate.

 

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