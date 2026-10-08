 Recenzii online false sau defăimătoare: când reprezintă o opinie protejată și când pot genera răspundere civilă | adevarul.ro
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Recenzii online false sau defăimătoare: când reprezintă o opinie protejată și când pot genera răspundere civilă

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Dacă publicați o recenzie negativă, vă exercitați, în principiu, libertatea de exprimare. Aveți dreptul să descrieți o experiență neplăcută și să criticați un produs sau un serviciu. Faptul că evaluarea deranjează ori afectează imaginea unei afaceri nu o transformă automat într-o faptă ilicită. Totuși, libertatea de exprimare nu înlătură protecția reputației celor despre care scrieți.

Recenzie site FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Distincția esențială este între opinie și afirmație factuală. „Mâncarea nu mi-a plăcut” exprimă o apreciere personală. „Mi s-a facturat un produs pe care nu l-am comandat” descrie un fapt care poate fi verificat. Nu vi se poate cere să demonstrați adevărul unei preferințe, dar afirmațiile despre întâmplări concrete trebuie să aibă susținere.

Nici opiniile nu beneficiază de protecție nelimitată. O critică severă poate fi legitimă, însă acuzațiile grave fără o bază factuală suficientă și atacurile personale gratuite pot depăși limitele libertății de exprimare. Formula „după părerea mea” nu transformă automat o acuzație într-o simplă opinie: contează mesajul transmis, citit în context.

O recenzie care prezintă o experiență inventată pentru a compromite un profesionist sau o afacere poate genera răspundere civilă. La fel, relatarea unei nemulțumiri reale nu justifică adăugarea unor acuzații nefondate. Instanța analizează întregul mesaj, contextul, buna-credință, gravitatea afirmațiilor și consecințele publicării, nu doar un cuvânt izolat.

Despăgubirile nu se acordă automat pentru orice evaluare negativă. Trebuie stabilite caracterul ilicit al conduitei, vinovăția autorului, existența prejudiciului și legătura dintre publicare și acel prejudiciu. Acesta poate consta în afectarea reputației sau în pierderi financiare. Nici cuantumul despăgubirilor nu este prestabilit, ci depinde de împrejurările concrete.

Pentru dumneavoastră, reperul este să separați ceea ce ați observat de ceea ce apreciați. „Am așteptat 45 de minute și am fost nemulțumit” nu transmite același lucru ca „această firmă își înșală clienții”. Dreptul de a critica protejează exprimarea nemulțumirilor, nu oferă imunitate pentru experiențe fabricate sau acuzații nefondate.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!

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