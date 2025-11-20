Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”

La doar câteva zile după premiera filmului „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, revista de liceeni Alecart din Iași acuză echipa producției că ar fi exercitat presiuni pentru modificarea sau eliminarea unei recenzii semnate de o elevă. Redacția susține că gestul reprezintă o formă de presiune asupra tinerilor critici.

Potrivit Alecart, regizorul Serge Ioan Celebidachi ar fi transmis, prin intermediul unei profesoare, că recenzia „ar trebui ștearsă”, considerând-o „o catastrofă”. Ulterior, o parte a echipei de producție ar fi insistat asupra eliminării finalului cronicii, pe motiv că dezvăluia deznodământul filmului și ar putea afecta interesul publicului.

Coordonatorii revistei, profesorii Nicoleta și Emil Munteanu, afirmă că producătoarea Cristina Dobrițoiu a menționat chiar posibilitatea unor discuții „cu avocații”, dacă pasajul considerat spoiler nu era eliminat. Eleva nu a fost contactată direct, toate solicitările fiind transmise redacției.

În urma acestor presiuni, autoarea recenziei a decis să modifice finalul textului, „nu pentru că ar fi fost convinsă că greșise, ci pentru că presiunea acumulată devenise prea mare”, a precizat Alecart.

Revista Alecart denunță cenzura

Redacția a publicat un mesaj amplu, citat de publicația educatieprivata.ro, în care condamnă încercările de influențare a conținutului editorial: „A cere unei astfel de reviste și, prin ea, unor elevi, să șteargă, scoată, retragă sau să accepte calificative precum catastrofă înseamnă a ignora exact spiritul care i-a construit pe acești tineri: curiozitatea, responsabilitatea și dreptul de a avea o voce proprie”.

Fondată acum 17 ani la Iași, Alecart este considerată un proiect de referință în educația culturală, implicând elevii în lectură, dezbatere și scriere critică. Coordonatorii revistei cer scuze publice pentru eleva Maria Oglinzanu, redactor-șef adjunct.

Echipa filmului: „O mare neînțelegere”

Producătoarea Adela Vrânceanu Celebidachi, soția regizorului, respinge acuzațiile privind orice încercare de cenzură: „Este o mare neînțelegere. Au fost rugați să evite descrierea deznodământului. Am vrut ca publicul să se bucure de film fără să afle înainte momentele cheie. Nu am cerut schimbarea opiniilor critice. Nu am cerut modificarea analizei. Nu am urmărit limitarea libertății editoriale. Am respectat cronica și munca autoarei. Rugămintea noastră vine din grija pentru spectator, de a nu fi dezvăluit finalul filmului. Atât.

Ca să fie și mai clar, textul respectiv era chiar favorabil filmului, nu avem nicio problemă nici cu cei care ne critică. De exemplu, am primit o recenzie dură în Films in Frame, iar azi am acordat un interviu tot celor de la Films in Frame, fără să avem o problemă. Respectăm punctul de vedere al oricărui autor, fie că vorbim despre Alecart, fie despre orice altă publicație”, a declarat Adela Vrânceanu Celebidachi pentru Cultura la dubă.

Reacții în mediul cultural

Controversa a stârnit reacții în mediul online. Scriitorul și profesorul Radu Vancu a comentat situația: „Niște liceeni văd un film. Apoi scriu despre el. Regizorului nu-i place cronica și cere, printr-o terță persoană, să fie scoasă de pe site. (…) Liceenii nu se sperie, nu acceptă, își mențin cronica. (…) Pentru echipa Alecart: mulțumim. Câtă vreme există în România liceeni capabili să educe adulții, mai avem o șansă”, a scris Vancu pe Facebook.

Redacția Alecart a subliniat în editorial: „Ce învață elevii când regizorul filmului Cravata Galbenă cere eliminarea unei cronici? Sau echipa de producție a aceluiași film cere suprimarea unor secvențe din articol pe motiv că ar conține spoilere? Că vocea lor nu contează? Că opiniile se negociază sub presiune? Că arta are voie orice, iar critica trebuie să tacă? În Alecart, refuzăm aceste lecții”.

Film de record și cronică de liceu

„Cravata Galbenă”, cu un buget de 20 de milioane de euro, este cel mai scump film românesc realizat vreodată și rulează în prezent în cinematografe. Regizorul Serge Ioan Celebidachi este fiul dirijorului Sergiu Celibidache. În contrast, Alecart rămâne o mică, dar influentă instituție editorială, simbol al lecturii și gândirii critice în rândul liceenilor.