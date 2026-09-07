Pornografia, sursă de finanțare pentru armata Ucrainei. Cât ar încasa statul după legalizarea acestei activități

Ucraina ia în calcul legalizarea și impozitarea pornografiei, într-o încercare de a aduce în economia oficială o industrie care funcționează în prezent în mare parte în afara cadrului legal. Măsura ar putea aduce statului până la 25 de milioane de dolari anual, bani care ar putea fi folosiți inclusiv pentru finanțarea efortului de apărare.

Ucraina ia în calcul legalizarea și impozitarea pornografiei. Foto: Shutterstock

Proiectul de lege a trecut de primul vot

Un proiect de lege care prevede legalizarea pornografiei în Ucraina a trecut de primul vot în Parlament, în luna iulie, și urmează să fie supus celei de-a doua lecturi, relatează The Wall Street Journal.

Inițiatorii proiectului susțin că legalizarea nu ar avea doar o componentă socială, ci și una economică. Industria online există deja, iar impozitarea veniturilor ar permite statului să colecteze bani care în prezent nu ajung în buget.

Deputatul Yaroslav Zhelezniak, președintele Comisiei pentru finanțe a Parlamentului și unul dintre coautorii proiectului, estimează că taxarea acestei activități ar putea genera până la 25 de milioane de dolari anual.

Suma este redusă în comparație cu necesarul total al Ucrainei pentru apărare, estimat de autoritățile de la Kiev la aproximativ 120 de miliarde de dolari pe an. Cu toate acestea, parlamentarii susțin că banii ar putea avea o utilizare concretă în contextul războiului.

Potrivit estimărilor citate de Wall Street Journal, 25 de milioane de dolari ar putea fi suficienți pentru achiziționarea a aproximativ 30.000 de drone.

Mii de ucraineni obțin deja venituri din OnlyFans

Ucraina are deja o industrie importantă de creatori de conținut online, însă activitatea acestora se desfășoară într-o zonă juridică incertă.

Date transmise autorităților fiscale arată că aproximativ 7.900 de ucraineni au obținut, în 2023, venituri de peste 131 de milioane de dolari prin intermediul platformei OnlyFans.

Problema este că legislația actuală interzice producerea și distribuirea pornografiei. Astfel, persoanele care și-ar declara veniturile obținute din această activitate s-ar putea expune, în anumite situații, unor consecințe penale.

Această situație îi determină pe unii creatori să își desfășoare activitatea din afara Ucrainei, ceea ce înseamnă că și veniturile fiscale pot ajunge în alte țări.

Susținătorii proiectului invocă inclusiv reducerea corupției

Cei care susțin legalizarea consideră că trecerea industriei în economia oficială ar putea extinde baza de impozitare și ar reduce oportunitățile de corupție.

În plus, în condițiile războiului, autoritățile ar putea redirecționa o parte dintre resursele poliției și ale sistemului judiciar către alte priorități.

Unul dintre creatorii ucraineni citați în materialul Wall Street Journal susține că a plătit deja aproximativ 40 de milioane de grivne, echivalentul a circa 900.000 de dolari, sub formă de taxe.

Potrivit acesteia, suma ar fi echivalentă cu aproximativ 2.000 de drone sau 100 de vehicule militare de tip pickup.

Kievul caută noi surse de venit pentru finanțarea războiului

Ucraina încearcă să identifice noi surse interne de venit, deoarece cheltuielile pentru apărare au crescut masiv în timpul războiului.

Kievul beneficiază în continuare de un sprijin financiar și militar consistent din partea partenerilor externi, însă autoritățile caută să își consolideze și veniturile provenite din economia internă.

Chiar dacă cele 25 de milioane de dolari estimate anual reprezintă doar o parte din necesarul total pentru apărare, susținătorii proiectului consideră că legalizarea și impozitarea industriei ar putea reprezenta o nouă sursă de finanțare pentru efortul de război.