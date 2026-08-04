O activistă romă, condamnată în primă instanță pentru pornografie infantilă. „Dosarul este o aberație”

Elena Motaș, reprezentanta romilor din cadrul Prefecturii Iași, a fost condamnată în primă instanță de Tribunalul Iași pentru pornografie infantilă, acuzație pe care o respinge categoric.

Ziarul de Iași scrie că Motaș a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

„Așa cum am spus de la bun început, dosarul în sine este o aberație, iar condamnarea de care acum aud, este un abuz. Evident, voi contesta sentința și voi merge până la CEDO dacă este nevoie, pentru că sunt absolut nevinovată.

Ca femeie, psiholog și activistă civică, nici nu aș putea concepe să fac așa ceva la 50 și ceva de ani”, a declarat Motaș.

Potrivit publicației citate, dosarul DIICOT a plecat de la ceea ce pare a fi doar o poveste veche de familie.

Potrivit anchetatorilor, o fostă iubită a fiului Elenei Motaș i-a trimis acestuia un videoclip cu caracter intim, iar înregistrarea ar fi ajuns și în contul de iCloud utilizat în comun de Elena Motaș și fiul său.

Motaș le-a arătat filmul părinților fetei, pentru a le atrage atenția. Conform legii, simpla deținere a unor materiale pornografice care implică minori reprezintă infracțiunea de pornografie infantilă.

„În timpul procesului, mi-a fost refuzat practic tot probatoriul. Am cerut explicit efectuarea unei percheziții informatice asupra tuturor device-urilor mele electronice pentru a se vedea că acuzațiile nu au o bază reală, dar mi s-a refuzat.

Magistratul care mi-a judecat dosarul, venit de la Răducăneni, nici nu ar fi avut dreptul să se pronunțe. De la 1 iunie, e judecător de civil, nu penal. Eu am cerut recuzarea lui, dar mi s-a refuzat”, a spus Motaș.