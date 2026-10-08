Contractul încetează în perioada de probă. Poate angajatorul să fie obligat să plătească salarii compensatorii?

În perioada de probă, angajatorul poate pune capăt contractului de muncă printr-o notificare scrisă, fără preaviz și fără să își motiveze decizia. Dar ce se întâmplă dacă, prin contract, a promis să plătească salarii compensatorii atunci când el este cel care decide încetarea? Mai trebuie respectată această promisiune?

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O analiză publicată pe JURIDICE.ro prezintă un litigiu în care instanțele au dat răspunsuri diferite și explică de ce dreptul de a încheia raportul de muncă trebuie deosebit de obligațiile financiare asumate prin contract.

Două instanțe, două interpretări

În cazul analizat, contractul prevedea că angajatorul va plăti salarii compensatorii dacă decide încetarea raportului de muncă prin notificare. Plata urma să fie făcută într-un termen stabilit de la comunicarea notificării.

Angajatorul a încetat contractul în perioada de probă, dar nu a achitat sumele convenite. Prima instanță i-a dat dreptate salariatului, considerând că obligația asumată prin contract trebuia respectată.

Instanța de apel a interpretat însă diferit clauza. În opinia sa, obligația de plată putea descuraja angajatorul să își exercite dreptul de a înceta contractul în perioada de probă. Instanța a considerat că prevederea putea produce efecte numai după încheierea acestei perioade.

Încetarea contractului și plata compensației sunt lucruri diferite

Autorul analizei contestă această interpretare. Argumentul central este că o obligație de plată nu împiedică, în mod necesar, încetarea contractului.

Dacă angajatorul ar trebui să plătească mai întâi pentru ca notificarea să producă efecte, plata ar deveni o condiție suplimentară pentru încetare. Situația este însă diferită atunci când contractul încetează prin notificare, iar compensația trebuie achitată ulterior.

În această a doua situație, susține autorul, angajatorul își păstrează dreptul de a pune capăt raportului de muncă, dar rămâne ținut de o promisiune financiară făcută salariatului.

Analiza amintește și că perioada de probă nu suspendă drepturile contractuale ale angajatului. Potrivit Codului muncii, acesta beneficiază, pe durata ei, de toate drepturile prevăzute de lege și de contractul individual de muncă.

Ce înseamnă pentru angajați și angajatori

Discuția nu privește un drept automat la salarii compensatorii pentru orice contract încetat în perioada de probă, ci efectele unei clauze negociate de părți.

În concluzie, o compensație poate fi datorată dacă reprezintă o obligație distinctă și nu condiționează încetarea contractului. Totuși, soluțiile diferite din litigiul prezentat arată că această interpretare nu trebuie confundată cu un rezultat judiciar garantat.

Miza este, așadar, conținutul concret al clauzei: ce situație acoperă, când se naște obligația de plată și dacă aceasta afectează sau nu mecanismul încetării contractului.