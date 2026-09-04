Fostul premier Victor Ponta critică modul în care se desfășoară negocierile pentru formarea viitorului Guvern și susține că președintele Nicușor Dan nu trebuie să se ocupe de strângerea voturilor din Parlament. Potrivit lui Ponta, responsabilitatea formării unei majorități îi revine premierului desemnat.

Ponta spune că responsabilitatea formării unei majorități îi revine premierului desemnat. Foto: Adevărul

„Nu este treaba PSD-ului să strângă voturile. Nu este treaba domnului Nicușor Dan să strângă voturile. Niciodată un președinte, că l-a chemat Iliescu, Băsescu sau Iohannis, nu a strâns el voturi. Este treaba primului ministru desemnat”, a declarat Victor Ponta la Interviurile Adevărul.

Fostul premier și-a amintit propria experiență de la momentul în care a fost desemnat pentru prima dată să formeze Guvernul, după căderea Cabinetului condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

Acesta a povestit că, în 2012, Traian Băsescu l-a chemat la Cotroceni la doar câteva ore după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu fusese adoptată.

Întrebat dacă ar fi fost bine ca Nicușor Dan să procedeze în același mod, Ponta a răspuns simplu:

„Absolut! Asta ar fi trebuit, așa era logic, așa era rațional. «Domnule Grindeanu! Da, domnule Grindeanu, tu ai dat jos guvernul. Ia și fă-l!»”.

Ponta avertizează și asupra efectelor economice ale întârzierii formării unui Guvern cu puteri depline. Fostul premier susține că incertitudinea afectează inclusiv companiile care își pregătesc bugetele pentru anul viitor.

„Firmele mari încep să-și facă bugetele pentru la anul. Cum să-și facă bugetele dacă nu știu ce e guvernul, dacă guvernul care vine nu a anunțat ce politici fiscale avem la anul?”, a declarat Ponta.

Acesta consideră că România riscă să înregistreze un nivel foarte scăzut al investițiilor străine în 2026.

„Este anul catastrofei investițiilor străine în 2026. Cele mai mici investiții străine, cred, după '90, dintr-un motiv foarte simplu. Nicio firmă străină nu vine să investească milioane, miliarde de euro într-o țară în care nu are cu cine să vorbească și nu știe ce se întâmplă”, a afirmat fostul premier.

În ceea ce privește viitoarea majoritate parlamentară, Victor Ponta susține că premierul desemnat trebuie să poarte negocierile cu partidele și să decidă cu cine poate forma Guvernul. Ponta a oferit propriul exemplu, spunând că, dacă ar fi desemnat premier, ar refuza o alianță cu USR, dar ar fi dispus să discute cu celelalte formațiuni politice.

„Dacă mă desemnează pe mine, eu spun un lucru: eu nu vreau să guvernez cu USR. Restul, cu toate celelalte partide, m-aș duce să discut”, a declarat Ponta.

Acesta a explicat că aceeași logică s-ar aplica indiferent de persoana desemnată.

„Desemnează pe Siegfried Mureșan, care zice: «Eu nu vreau cu PSD». Îl desemnează pe Simion, care zice: «Nu vreau cu UDMR». Dar nu președintele spune cu cine îți faci majoritate”, a concluzionat Victor Ponta.