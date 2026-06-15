Surse: PNL pregătește o sesizare la CCR împotriva desemnării lui Adrian Veștea. Liberalii invocă lipsa consultărilor cu partidele

PNL analizează posibilitatea de a contesta la Curtea Constituțională desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat fără consultări oficiale cu partidele parlamentare, susțin surse politice citate de Antena 3 CNN.

Conform informațiilor apărute pe surse, liberalii consideră că procedura de desemnare ar putea fi vulnerabilă din punct de vedere constituțional, întrucât șeful statului nu ar fi organizat consultări oficiale cu partidele parlamentare înainte de anunțarea nominalizării.

Sursele citate susțin că în interiorul PNL se discută varianta unei sesizări la CCR, argumentul principal fiind că această etapă constituțională nu ar fi fost respectată în forma prevăzută de legea fundamentală.

Informația nu a fost confirmată oficial de conducerea PNL până la această oră. De asemenea, nu există deocamdată o poziție publică a Administrației Prezidențiale privind posibilitatea unei contestări la Curtea Constituțională.

Nominalizarea lui Adrian Veștea a provocat reacții puternice pe scena politică. Duminică seară, Uniunea Salvați România a anunțat că nu va susține viitorul Executiv. Biroul Național al partidului a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care refuză să acorde votul de încredere unui guvern condus de Veștea.