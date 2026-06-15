Liderul senatorilor PNL, despre desemnarea lui Veștea: „Încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, susține că președintele Nicușor Dan avea obligația constituțională de a consulta partidele parlamentare înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liberalul afirmă că partidul va analiza luni posibilitatea sesizării Curții Constituționale.

PNL continuă să conteste procedura prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. După ce au apărut informații pe surse privind o posibilă sesizare a Curții Constituționale, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că șeful statului ar fi încălcat prevederile constituționale referitoare la consultările cu partidele parlamentare.

„Șeful statului are obligația constituțională să consulte partidele; nu este o obligație la liber, ci una constituțională. După ce Tomac a depus mandatul, trebuia să invite partidele la consultări”, a afirmat Fenechiu la Digi24.

Acesta a precizat că o decizie privind o eventuală sesizare la CCR nu a fost încă luată, însă subiectul va fi discutat în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL. Însă o eventuală sesizare a CCR nu va opri procedura de vot în Parlament al cabinetului propus de Adrian Veștea.

„Nu am discutat încă despre o sesizare la CCR. Astăzi, la Biroul Național, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă”, a spus liderul senatorilor liberali.

Fenechiu a criticat și modul în care a fost făcută desemnarea premierului, comparând situația cu perioade istorice în care puterea era exercitată discreționar.

„Îmi aduce aminte de manifestările de autoritate ale Regelui Carol”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, senatorul liberal a precizat că nu susține măsuri extreme împotriva președintelui.

„Nu cred că Nicușor Dan ar trebui suspendat pentru modul cum a încălcat Constituția, dar o decizie a Curții ar ajuta”, a adăugat el.

Ce spune despre Adrian Veștea

Întrebat despre informațiile privind o posibilă excludere a lui Adrian Veștea din PNL, Fenechiu a declarat că nu cunoaște existența unei astfel de intenții și a pledat pentru dialog în interiorul partidului.

„Excluderile nu sunt cheia succesului. O discuție onestă și o poziționare în interesul României ar trebui să primeze”, a afirmat acesta.

Totodată, liderul senatorilor PNL a susținut că între Adrian Veștea și liderul liberal Ilie Bolojan nu ar fi existat discuții înainte de desemnarea pentru funcția de premier.

„Veștea a declarat că prima discuție cu președintele Nicușor Dan a avut-o miercuri și, de atunci până duminică, n-a putut vorbi cu Bolojan pentru că a fost foarte ocupat. Probabil se gândea că trebuie să meargă la Muntele Athos și era cu gândul în altă parte”, a comentat ironic Fenechiu.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, liberalii analizează posibilitatea de a ataca la Curtea Constituțională desemnarea lui Adrian Veștea, argumentând că președintele nu a organizat consultări oficiale cu partidele parlamentare înainte de nominalizare. Până în acest moment, conducerea PNL nu a confirmat oficial o astfel de decizie.