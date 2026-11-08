Locuitorii comunei Laza, din județul Vaslui, sunt îngrijorați după ce au semnalat prezența unor organisme asemănătoare viermilor în apa care ajunge la robinetele din gospodării. O filmare publicată pe Facebook a stârnit numeroase reacții în comunitate. Primăria confirmă că a primit două sesizări și le recomandă oamenilor să nu bea apa de la robinet și să nu o folosească la prepararea alimentelor.

Foto: Arhivă

Situația a devenit subiect de discuție în comuna Laza, după ce un localnic a publicat pe un grup de Facebook un videoclip în care se observă mai multe organisme asemănătoare unor viermi într-un recipient cu apă. Potrivit persoanei care a făcut înregistrarea, apa ar proveni din rețeaua de alimentare care deservește locuințele din noul cartier al localității, notează Vremea Nouă.

Imaginile au provocat reacții diferite în rândul locuitorilor. Unii au cerut explicații și verificări urgente privind calitatea apei furnizate, în timp ce alții au pus la îndoială autenticitatea celor prezentate în videoclip.

Administrația locală a confirmat că a primit două sesizări referitoare la apariția unor corpuri străine în apa de la robinet. Potrivit reprezentanților Primăriei, problema ar fi fost semnalată doar în zona de nord a comunei.

Autoritățile susțin că rezultatele analizelor efectuate până în prezent se încadrează în limitele admise, însă au solicitat verificări suplimentare și au anunțat intervenții pentru identificarea și remedierea problemei.

Până la clarificarea situației, localnicii sunt sfătuiți să nu consume apa de la robinet și să nu o utilizeze pentru gătit. Aceasta poate fi folosită doar în scopuri menajere.

Deocamdată, administrația locală nu a anunțat un termen exact până la care problema ar urma să fie rezolvată.