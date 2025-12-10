Video Un bărbat a fost reținut de mai multe ori după ce a aruncat brățara de monitorizare și a amenințat-o pe fosta iubită

Un bărbat de 39 de ani, aflat sub ordin de protecție solicitat de fosta iubită, de 26 de ani, a fost reținut în mod repetat după ce a demontat dispozitivele de monitorizare electronică și a făcut mai multe amenințări.

Poliția Capitalei anunță că a intervenit în mod repetat împotriva unui bărbat de 39 de ani, monitorizat electronic prin ordin de protecție emis pentru protejarea fostei concubine, după ce acesta a încălcat în mai multe rânduri obligația de a purta dispozitivul de supraveghere și, ulterior, a amenințat victima.

La data de 25 noiembrie 2025, Secția 5 Poliție a emis un ordin de protecție provizoriu, iar ulterior Judecătoria Sectorului 1 București a dispus monitorizarea electronică a bărbatului.

Prima abatere a avut loc pe 4 decembrie 2025, când polițiștii Secției 3 au fost direcționați prin dispeceratul SIME la Cazino Manhattan din Piața Gării de Nord, unde acesta se îndepărtase de dispozitiv. Agentul de pază a declarat că a găsit telefonul SIME abandonat pe un aparat de jocuri mecanice, iar bărbatul a fost depistat fără brățara electronică.

Ulterior, pe 6 decembrie, în timp ce se afla într-un tren pe ruta București–Buzău, bărbatul a demontat brățara și a aruncat-o pe geam, fiind identificat în scurt timp în zona Gării Buzău.

A treia abatere a avut loc pe 7 decembrie, când Secția 21 Poliție l-a depistat la scurt timp după ce își înlăturase din nou brățara.

Pe 9 decembrie 2025, în jurul orei 03.55, dispeceratul SIME a semnalat o nouă înlăturare a brățării. Victima a confirmat inițial că nu fusese abordată, dar polițiștii au descoperit ulterior bilete cu mesaje de amenințare lăsate pe parbrizul autoturismului mamei sale. În timp ce se afla în prezența polițiștilor, femeia a primit noi mesaje de amenințare pe telefonul mobil.

Sursa: Poliția Capitalei

În urma evaluării riscului, a fost constituit un grup de lucru și a fost dispusă staționarea permanentă a unui echipaj de ordine publică la domiciliul victimei. Bărbatul a fost depistat în interiorul unui tren pe ruta Pitești–București, în gara Găești, încătușat și condus la Secția 5 Poliție.

După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere legală. Poliția Capitalei subliniază că, pe tot parcursul acțiunilor, protejarea victimei a fost prioritară și reiterează importanța respectării ordinelor de protecție și a monitorizării electronice ca instrument esențial pentru intervenții rapide în situații de risc.