Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Video Ultimele imagini cu cei doi copii care s-au înecat într-o baltă din Vaslui. Părinții, acuzați de neglijență

0
0
Publicat:

Autoritățile au stabilit cauza morții celor doi copii găsiți fără viață în județul Vaslui vineri seară, 17 octombrie.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, precum și mărturiilor membrilor familiei și ale apropiaților, neglijența părinților a dus la moartea copiilor. Prin urmare, este exclusă ipoteza unei fapte criminale, scrie Info Vaslui.

Cei doi copii proveneau din familii dezorganizate, iar fetița, în vârstă de 8 ani, avea acasă încă șapte frați, iar mama era deja în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

FOTO: Captură video Youtube Info Vaslui

Martorii au relatat că micuța obișnuia, în timpul verii, să se scalde în iazul din apropierea satului, un loc unde apa este de obicei mică.

În ziua tragediei, copiii nu au mers la școală și au fost lăsați nesupravegheați întreaga zi. Spre seară, fetița s-a îndreptat spre iaz împreună cu băiețelul, crezând că apa este la fel de mică precum în vară.

Din cauza temperaturilor scăzute, băieţelul în vârstă de 4 ani ar fi decedat în urma unui şoc hipotermic, iar fetiţa în vârstă de 8 ani s-a înecat. Micuții au fost găsiți mai târziu, fără viață, cu fețele scufundate.

Mama unuia dintre copii a povestit că, în jurul orei 17.30, cei doi se jucau în fața casei ei, cu o bicicletă fără pedale. La scurt timp, un alt copil a alertat-o că cei mici au dispărut.

În căutarea lor, femeia a aflat de la un bătrân că micuții urcau un drum, fata împingându-l pe băiețel. De la acel punct și până la baltă erau aproximativ 500 de metri, iar distanța totală de la casă până la locul tragediei măsura circa 2 kilometri, potrivit vremeanouă.

Vaslui

