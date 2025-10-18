O fetiță de opt ani și un băiețel de patru ani au fost descoperiți fără viață într-o baltă din comuna Vinderei, județul Vaslui. Dezvăluirea șocantă a fost făcută chiar de mama unuia dintre copii, care a povestit scenele dramatice trăite în momentul în care i-a găsit.

Cei doi au fost găsiți morți, vineri seară, într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, județul Vaslui. Cei mici dispăruseră de acasă în jurul orei 18:30, iar localnicii s-au mobilizat imediat pentru a-i căuta.

Mama unuia dintre copii a povestit că, în jurul orei 17.30, cei doi se jucau în fața casei ei, cu o bicicletă fără pedale. La scurt timp, un alt copil a alertat-o că cei mici au dispărut.

În căutarea lor, femeia a aflat de la un bătrân că micuții urcau un drum, fata împingându-l pe băiețel. De la acel punct și până la baltă erau aproximativ 500 de metri, iar distanța totală de la casă până la locul tragediei măsura circa 2 kilometri, potrivit vremeanouă.

Potrivit publicației citate, în jurul orei 19.50, mama i-a descoperit în baltă, fiind deja decedați. Hainele copiilor se aflau pe malul bălții, iar trupurile lor au fost găsite dezbrăcate.

Raportul medical vorbește despre „insuficiență respiratorie”, iar autoritățile urmează să stabilească dacă decesul s-a produs prin hipotermie sau înecare. Apa bălții este adâncă de aproximativ doi metri și a fost realizată de Primărie pentru a preveni înfundarea unui pod din zonă.

„Păreau că dorm. Nici nu-ți dădeai seama că sunt morți. Mama era disperată și tremura neîncetat. Este o tragedie inimaginabilă”, a declarat prefectul județului, Edi Popica, prezent la fața locului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Deocamdată, nu se cunosc detalii despre modul în care copiii au ajuns în apă.