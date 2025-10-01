Anchetă la o şcoală din Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că ar fi lovit un copil de 7 ani, dar şi pe mama acestuia

Este anchetă la o școală din județul Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că a agresat un elev de 7 ani și pe mama acestuia. Incidentul a ajuns atât în atenția Inspectoratului Școlar, cât și a Poliției, iar angajata a fost mutată la altă unitate pe perioada cercetărilor.

O femeie de serviciu de la o şcoală din comuna Ivești, județul Vaslui, este acuzată că ar fi agresat un copil de 7 ani și pe mama acestuia, care venise să ceară explicații după ce fiul său i-a povestit în lacrimi că ar fi fost amenințat și lovit.

Mama elevului spune că incidentul ar fi avut loc după ce copilul său s-a plâns că a fost lovit şi ameninţat de femeia de serviciu, iar ea a decis să meargă la şcoală pentru a-i cere acesteia explicaţii.

„Copilul meu a început să plângă și mi-a zis: «Mamă, hai să luăm ghiozdanul, eu în școală nu mai vin». Mi-a povestit că femeia de serviciu l-a agresat pe el și pe un alt coleg și că l-a amenințat cu vorbe șocante: «Te omor, te strâng de gât»”, a declarat Tincuța Oprea, mama elevului.

Astfel, în ziua următoare, ea a mers la școală, hotărâtă să afle ce se întâmplă. Acolo, însă spune ea, a fost ea însăşi agresată de femeia de serviciu.

„M-a înjurat, m-a apucat de gât și m-a izbit cu ușa. Am rămas cu vânătăi vizibile, se văd și pe înregistrări. Apoi m-a lovit și cu palma”, susține Tincuța Oprea, care, între timp, a obținut și un certificat medico-legal.

Potrivit presei locale, femeia de serviciu l-ar mai fi agresat pe copilul de 7 ani şi în trecut, ea spunând atunci că acesta ar fi căzut singur, după ce a alunecat pe gresia udă.

„Mi-a explicat, cum susține dumneaei, că după ore copilul a intrat în baie, ea spăla pe jos, a alunecat și a căzut cu capul. Copilul nu spune același lucru. Spune că doamna i-a zis: «Te-am prins! Iar ai dat drumul la apă? Iar ai făcut obrăznicii?» L-a prins de piept, el s-a tras și a venit cu capul de margine”, a relatat mămica şi celălalt incident.

Cazul a atras atenția Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care a trimis o echipă la fața locului și a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Va fi întocmit un raport, iar în funcție de concluzii vom decide dacă Inspectoratul intervine sau dacă situația poate fi rezolvată intern, prin comisia de disciplină a școlii”, a declarat Andrei Huiban, purtătorul de cuvânt al ISJ Vaslui.

Între timp, mama copilului a depus plângere la poliție și a cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva angajatei.

„A fost deschis dosar penal pentru purtare abuzivă. Se fac cercetări pentru a stabili exact cum s-au petrecut lucrurile și pentru a dispune măsurile legale”, a confirmat Bogdan Gheorghiță, reprezentant al IPJ Vaslui.

Până la finalizarea anchetei, femeia de serviciu a fost mutată la o altă unitate de învățământ.