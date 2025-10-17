Tragedie în Vaslui: doi copii de 4 și 8 ani, găsiți înecați într-o baltă. Hainele lor erau pe mal

Doi copii, un băiat de patru ani și o fetiță de opt ani, au fost găsiți morți, vineri seară, într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, județul Vaslui. Cei mici dispăruseră de acasă în jurul orei 18:30, iar localnicii s-au mobilizat imediat pentru a-i căuta.

După mai multe ore de căutări, trupurile celor doi copii au fost descoperite de localnici în apă, iar pe mal au fost găsite hainele lor. „Doi copii au fost găsiţi înecaţi, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani şi o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruţi de acasă de la ora 18:30. Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei”, a declarat Daniel Ungureanu, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, potrivit Agerpres.

Manevre de resuscitare fără rezultat

La fața locului au fost trimise două ambulanțe SAJ B2 din Bârlad și o ambulanță ISU cu medic de la Vaslui. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, fără succes. „Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceştia fiind declaraţi decedaţi de medicul aflat la caz”, a precizat Daniel Ungureanu.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Deocamdată, nu se cunosc detalii despre modul în care copiii au ajuns în apă.