Un șofer vitezoman a ajuns cu mașina într-o plantație de vie. Patru persoane au fost rănite

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţa, după ce maşina în care se aflau a părăsit drumul şi a ajuns într-o vie, în localitatea Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui.

Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţa în localitatea Plopi, comuna Buneşti-Avereşti.

A fost implicat un singur autoturism care a părăsit drumul şi a ajuns într-o plantaţie de vie.

În maşină se aflau patru persoane.

La sosirea echipajelor de intervenţie, nicio persoană nu era încarcerată. Una dintre persoanele aflate în autovehicul ar fi necesitat îngrijiri medicale, însă cu toate acestea, cele patru persoane implicate au refuzat examinarea şi transportul la o unitate medicală.

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la locul evenimentului.