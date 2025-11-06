Percheziții la sediul unui post de poliție din Vaslui. Un agent a fost reținut pentru mită și trafic de influență

Un agent de poliție din Vaslui a fost reținut de procurorii anticorupție după ce ar fi cerut bani pentru a „aranja” soluționarea unui dosar penal. Anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul acestuia și la sediul postului de poliție unde lucra.

Un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a fost reținut pentru luare de mită, trafic de influență și fals intelectual în formă continuată, în urma unei anchete coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. În același dosar, un alt bărbat este cercetat sub control judiciar pentru dare de mită, măsura fiind dispusă pe o perioadă de 60 de zile.

Faptele s-au petrecut începând cu luna mai 2025, când agentul de poliție ar fi pretins 4.000 de lei pentru a soluționa favorabil un dosar penal deschis pe numele celuilalt inculpat. Acesta i-ar fi dat doar 2.300 de lei, iar ulterior, în luna septembrie 2025, același polițist ar fi cerut din nou bani de la aceeași persoană, motivând că sumele sunt destinate procurorului de caz pentru a urgenta și închide prin clasare dosarul respectiv.

De asemenea, potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție (DGA), agentul ar fi întocmit documente oficiale falsificate, folosite în dosarul penal pentru a-și acoperi intervențiile nelegale.

Miercuri, 5 noiembrie, anchetatorii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, unul la sediul postului de poliţie unde lucra agentul și altul la domiciliul acestuia, ridicând mai multe obiecte şi înscrisuri.

Poliţistul a fost condus la audieri şi apoi reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă.