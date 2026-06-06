Foto Coliziune spectaculoasă pe un drum național din Vaslui. Șase persoane au fost rănite, dintre care una a rămas blocată în autoturism

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă după-amiază pe DN24D, în dreptul localității Odaia Bursucani, județul Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit, iar toate cele șase persoane aflate în vehicule au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. O persoană a rămas încarcerată.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, una dintre victime nu s-a putut evacua singură din mașină, fiind necesară intervenția echipajului specializat pentru extragerea acesteia.

„În jurul orei 17:20, ISU Vaslui a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe DN24D, în dreptul localității Odaia Bursucani, în care au fost implicate două autoturisme. La intervenție au participat o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială EPA (echipaj de prim ajutor) și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean”, au transmis reprezentanții instituției.

Conform sursei citate, cinci dintre persoanele implicate în accident s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, în timp ce pentru cea de-a șasea victimă a fost necesară intervenția salvatorilor.

→ Imaginea 1/3: Șase persoane au fost rănite. FOTO: ISU Vaslui

Toate cele șase persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au luat și măsuri pentru prevenirea producerii unui incendiu în zona accidentului.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea.