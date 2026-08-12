BAC 2026, sesiunea de toamnă. Absolvenții susțin, miercuri, proba la alegere a profilului și specializării

Bacalaureatul continuă miercuri cu proba scrisă la alegere a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

În funcție de profilul absolvit, candidații pot da examen la Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Nu toți susțin însă toate probele, deoarece candidaților le pot fi recunoscute probele promovate în sesiunile anterioare

Accesul în săli, între 7.30 – 8.30

Candidații trebuie să se prezinte pentru susținerea probei/probelor scrise în intervalul orar 7,30 – 8,30. Vor fi conduși în săli de către asistenți și vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate. Între 8:30 și 9:00, candidaților li se va explica modul de desfășurare a probei.

Accesul candidaților în centrele de examen se face în baza unui act de identitate valid. „La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului, alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul”, informează Ministerul Educației.

Proba începe la ora 9,00 și durează 3 ore, care se contorizează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene.

Ministerul Educației pune la dispoziție, în zilele în care se desfășoară probele scrise, între orele 8,00 - 16,00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea exclusiv a eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Când se publică rezultatele

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la a doua sesiune a Bacalaureatului 2026 s-au înscris peste 33.000 candidați. Peste 22.000 provin din promoția curentă. De menționat că cei înscriși pot susține toate probele (dacă susțin pentru prima dată examenul sau dacă nu le-au promovat în sesiunile anterioare) sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate sau la care vizează o notă mai mare astfel încât să obțină media cel puțin 6,00 pentru a promova examenul.

„Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august (până la ora 12:00). Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, și pot formula contestații (marți, 18 august, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august). Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora”, au precizat reprezentanții ministerului.

Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august. Indiferent de etapă, comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților.

La prima sesiune a Bacalaureatului 2026, rata de promovare înainte de contestații (toate promoțiile) a fost 74,8%, însă rata de promovare în rândul candidaților din promoțiile anterioare s-a situat la doar 31,7%.