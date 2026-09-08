Circulația este blocată pe ambele sensuri pe DN 6, în zona Gării Orșova, județul Mehedinți, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În cele două mașini se aflau cinci persoane, iar mai multe dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Circulația este blocată pe ambele sensuri pe DN 6, în zona Gării Orșova. Foto: Facebook/DRDP Craiova

La locul accidentului au fost mobilizate forțe de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Orșova și Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Două dintre victime au fost găsite în stare de inconștiență. Acestea au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Orșova.

Celelalte trei persoane implicate în accident sunt evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD.

Traficul pe DN 6 este blocat în ambele sensuri în zona Gării Orșova, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Știre în curs de actualizare.