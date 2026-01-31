search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Tragedie la Tulcea. O fată de 18 ani, care suferea de depresie, găsită moartă în casă

Publicat:

Poliţiştii din Tulcea au deschis o anchetă după ce o fată în vârstă de 18 ani, Raluca, elevă în clasa a XII-a a Liceului „Spiru Haret”, a fost găsită moartă într-o locuinţă.

Tânăra suferea de depresie FOTO: Facebook
Tânăra suferea de depresie FOTO: Facebook

O tânără de 18 ani a fost găsită decedată într-o locuinţă din Tulcea.

”Un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea, s-au deplasat de urgenţă la faţa locului unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana decedată a fost identificată ca fiind o tânără, de 18 ani, domiciliată în localitatea Babadag, judeţul Tulcea”, au anunţat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor decesului.

Eleva era cunoscută că suferea de depresie şi anxietate şi se pare că ar fi trecut şi printr-o decepţie din dragoste

  Mama Ralucăi a publicat o serie de fotografii pe pagina de Facebook în care îşi plânge durerea. „De ce, sufletul și viața noastră ne-ai lăsat într-un întuneric pe viață?! De ce ai plecat, suflețelul nostru de lângă noi?”

Şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea a transmis un mesaj.

Cu profundă tristețe, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță decesul unei elevedintr-o unitate de învățământ din județul nostru, un eveniment tragic petrecut în data de 30 ianuarie 2026. În aceste momente dificile, ne exprimăm compasiunea și solidaritatea profundă față de familia îndurerată, colegi, cadre didactice și față de toți cei afectați de această tragedie.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și unitatea de învățământ vor colabora cu instituțiile abilitate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor acestui caz, cu respectarea strictă a legislației în vigoare și a dreptului la viață privată.

La nivelul unității de învățământ vor fi puse la dispoziție servicii de consiliere psihologică pentru elevi și cadre didactice, prin intermediul consilierilor școlari, în vederea oferirii sprijinului emoțional necesar. Încurajăm părinții să discute deschis cu copiii lor și să solicite ajutor specializat atunci când este necesar.”

Tulcea

