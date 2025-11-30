Tragedie într-o comună din județul Argeș. O tânără de 21 de ani a murit subit, în baia locuinței

O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domneşti din judeţul Argeş a murit, sâmbătă, în locuinţa în care stătea alături de prietenul său şi familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Potrivit acestora, fata a fost găsită în stare de inconştienţă în baie, iar familia sunat la 112, cerând intervenţia unui echipaj de ambulanţă. Cadrele medicale ajunse la faţa locului au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, scrie Agerpres.

„La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti, împreună cu un specialist criminalist, din primele verificări rezultând că tânăra a fost găsită în stare de inconştienţă, în baia imobilului unde locuia împreună cu prietenul său şi cu familia acestuia. La faţa locului a intervenit şi un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, ulterior fiind constatat decesul", au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii susţin că nu au rezultat suspiciuni sau urme de violenţă, cauza decesului urmând să fie stabilită prin efectuarea unei autopsii medico-legale.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş", transmite IPJ.

Fata era în baie în momentul în care i s-a făcut rău, iar membrii familiei au găsit-o prăbușită la podea.

Presa locală, care citează apropiați ai familie, scrie că tânăra acuza dureri intense de cap de câteva zile și începuse deja o serie de investigații medicale pentru a afla cauza simptomelor.