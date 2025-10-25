Video Pensiune din județul Tulcea, cuprinsă de flăcări din cauza unui scurtcircuit. Pompierii au intervenit de urgență

Pompierii militari au intervenit, sâmbătă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o unitate de primire turistică din localitatea Murighiol.

"La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta la acoperişul unei case de locuit din cadrul unei unităţi de cazare turistică din localitatea Murighiol", precizează un comunicat transmis de ISU Delta Tulcea, citat de Agerpres.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Tulcea, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Murighiol, cu două autospeciale de stingere. De asemenea, la locul evenimentului s-a aflat şi un echipaj al SAJ Tulcea.

Pompierii au acţionat în timp operativ pentru localizarea incendiului, reuşind să oprească propagarea flăcărilor la bungalow-urile aflate în apropiere, dar şi la alte case învecinate. Nu au fost persoane surprinse de flăcări, precizează sursa citată.

În urma focului a ars acoperişul clădirii pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp.

Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la instalaţia electrică.