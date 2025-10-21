search
Marți, 21 Octombrie 2025
Un bloc a luat foc după ce o locatară a încercat să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O mamă a murit în timp ce încerca să-și salveze copilul

Publicat:

O mamă a murit în timp încercând să-și salveze copilul dintr-un incendiu care a cuprins un bloc din Coreea de Sud. Flăcările au izbucnit după ce o vecină a încercat să omoare un gândac cu un aruncător de flăcări improvizat, potrivit The Independent.

Substanța inflamabilă pulverizată pe gândac s-a aprins, iar flăcăile s-au extins. FOTO Shutterstock
Substanța inflamabilă pulverizată pe gândac s-a aprins, iar flăcăile s-au extins. FOTO Shutterstock

Tragedia a avut loc luni, în jurul orei 5:35, în orașul Osan, la sud de Seul, în provincia Gyeonggi.

Vecina, în vârstă de 20 de ani, care locuia la etajul al doilea, a pulverizat o substanță inflamabilă pe un gândac și a aprins-o cu o brichetă, potrivit presei locale.

Flacările s-a răspândit la patul din apropiere și la grămezile de gunoi, a precizat poliția.

Incendiul s-a întins rapid până la etajul cinci (ultimul) al clădirii, umplând scările cu fum dens.

O femeie de origine chineză, în vârstă de 30 de ani, care locuia în bloc împreună cu soțul și copilul ei în vârstă de două luni, a decedat

Cum a murit mama care încerca să-și salveze copilul

În timp ce focul le cuprindea apartamentul, cuplul a cerut ajutor de la fereastră, apoi a înmânat copilul unui vecin dintr-un bloc învecinat, situat la mai puțin de un metru distanță.

Soțul femeii a reușit să se cațere în siguranță, dar mama a căzut de la etaj. Victima fost transportată la spitalul Universității Ajou, dar a murit cinci ore mai târziu. Copilul a supraviețuit, și este nevătămat.

Pompierii au stins incendiul în aproximativ 40 de minute.

Opt locatari au avut nevoie de îngrijire medicală, după ce au inhalat de fum.

Anchetatorii cred că cei doi soți au încercat să scape pe fereastră după ce au constatat că holul era blocat de fum și flăcări. 

Femeia de 20 de ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, va fi acuzată de neglijență soldată cu moartea.

 Amintim că, tot luni, patru persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un imobil cu zece etaje din arondismentul 3 al orașului francez Lyon.

În lume

