Incendiu violent la o școală din Timiș: 80 de elevi și profesori, evacuați. Focul s-a extins la o locuință învecinată

Panică la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș, după ce un incendiu a izbucnit marți, 20 octombrie, la acoperișul unității de învățământ.

Aproximativ 80 de persoane, elevi și profesori, s-au autoevacuat în siguranță, în timp ce flăcările au cuprins o suprafață de circa 400 de metri pătrați. A fost afectată și o locuință învecinată, potrivit tion.

La fața locului intervin pompierii Secției Sânnicolau Mare, cu două autospeciale, sprijiniți de voluntarii pentru situații de urgență din Lovrin și Biled.

În sprijin a fost trimisă și o autospecială și o autoscară mecanică de la Detașamentul 1 Timișoara, iar o ambulanță este pregătită să acorde asistență medicală dacă va fi necesar.

Pompierii acționează pentru stingerea focului și pentru prevenirea extinderii acestuia, în timp ce autoritățile recomandă evitarea zonei pentru siguranța cetățenilor.

Cauza incendiului nu este cunoscută, deocamdată.