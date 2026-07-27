Fuziune între Sepsi și Csikszereda? Ce se întâmplă cu cele două cluburi, după problemele financiare grave produse de schimbările politice din Ungaria

Sepsi și Csikszereda traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, după schimbările produse pe scena politică din Ungaria. În acest context, în spațiul public au apărut speculații privind o posibilă fuziune a celor două cluburi, însă patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a clarificat situația.

Oficialul a exclus categoric ideea unei fuziuni, chiar dacă ambele formații au fost afectate de modificarea sistemului de finanțare care le-a sprijinit în ultimii ani. Odată cu instalarea lui Peter Magyar în funcția de premier al Ungariei, modelul susținut în perioada guvernării lui Viktor Orban nu mai este aplicat, iar cluburile au fost nevoite să caute alte soluții.

Cele două formații își vor continua activitatea pe drumuri separate

Deși Sepsi și Csikszereda sunt despărțite de doar aproximativ 65 de kilometri, iar între cele două galerii există o relație apropiată, Dioszegi a precizat că fiecare club își va continua activitatea separat, iar o eventuală fuziune nu este luată în calcul în acest moment.

„Nu se pune problema ca noi cei de la Sepsi să facem vreodată o fuziune cu Csikszereda, indiferent că vom mai primi sau nu ajutor financiar de la Guvernul din Ungaria. Fiecare club va merge pe drumul său. Ne vom căuta separat sursele de finanțare. Eu știu că între suporterii celor două echipe de la noi din zonă nu este aceeași rivalitate ca între fanii de la Timișoara și Arad sau ca între suporterii celor două echipe din Craiova și Cluj, însă nu se pune problema de a face aici în zona noastră o singură echipă, deși sunt în jur de 65 de kilometri între noi și cei din Ciuc!”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru prosport.ro.

Laszlo Dioszegi: „Eu nu am de unde să aduc bani de acasă!”

Acesta a declarat că așteaptă posibili investitori la Sepsi, dar a dezvăluit și suma pe care o cheltuie într-un sezon pentru a menține echipa în prima ligă.

„Eu sunt convins că lângă mine vor mai veni și alți oameni de afaceri ca să mă ajute și să susținem împreună financiar echipa. Am spus clar că eu unul nu o mai pot ține prea mult timp la nivel de prima ligă. Eu nu am de unde să aduc de acasă pentru academie și prima echipă 5-6 milioane de euro pe sezon. Dar, chiar și așa este exclus să ne gândim la o fuziune. Nici nu s-a pus problema de așa ceva!”, Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi OSK.

Și Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, a confirmat că clubul se confruntă cu probleme financiare. Alături de Laszlo Dioszegi, acesta i-a cerut public noului premier al Ungariei să mențină sistemul de finanțare care a sprijinit cele două cluburi în ultimii ani.

În același timp, Szondi a amintit că în România există un proiect, susținut de FRF, prin care marile academii de fotbal ar putea primi câte un milion de euro anual, inclusiv cele din Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, însă aplicarea acestuia este momentan blocată.