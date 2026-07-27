 Fuziune între Sepsi și Csikszereda? Ce se întâmplă cu cele două cluburi, după problemele financiare grave produse de schimbările politice din Ungaria | adevarul.ro
search
Luni, 27 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fuziune între Sepsi și Csikszereda? Ce se întâmplă cu cele două cluburi, după problemele financiare grave produse de schimbările politice din Ungaria

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sepsi și Csikszereda traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, după schimbările produse pe scena politică din Ungaria. În acest context, în spațiul public au apărut speculații privind o posibilă fuziune a celor două cluburi, însă patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a clarificat situația.

Laszlo Dioszegi, patron Sepsi Foto/Sportpictures
Laszlo Dioszegi, patron Sepsi Foto/Sportpictures

Oficialul a exclus categoric ideea unei fuziuni, chiar dacă ambele formații au fost afectate de modificarea sistemului de finanțare care le-a sprijinit în ultimii ani. Odată cu instalarea lui Peter Magyar în funcția de premier al Ungariei, modelul susținut în perioada guvernării lui Viktor Orban nu mai este aplicat, iar cluburile au fost nevoite să caute alte soluții.

Cele două formații își vor continua activitatea pe drumuri separate

Deși Sepsi și Csikszereda sunt despărțite de doar aproximativ 65 de kilometri, iar între cele două galerii există o relație apropiată, Dioszegi a precizat că fiecare club își va continua activitatea separat, iar o eventuală fuziune nu este luată în calcul în acest moment.

„Nu se pune problema ca noi cei de la Sepsi să facem vreodată o fuziune cu Csikszereda, indiferent că vom mai primi sau nu ajutor financiar de la Guvernul din Ungaria. Fiecare club va merge pe drumul său. Ne vom căuta separat sursele de finanțare.  Eu știu că între suporterii celor două echipe de la noi din zonă nu este aceeași rivalitate ca între fanii de la Timișoara și Arad sau ca între suporterii celor două echipe din Craiova și Cluj, însă nu se pune problema de a face aici în zona noastră o singură echipă, deși sunt în jur de 65 de kilometri între noi și cei din Ciuc!, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru prosport.ro.

Laszlo Dioszegi: „Eu nu am de unde să aduc bani de acasă!”

Acesta a declarat că așteaptă posibili investitori la Sepsi, dar a dezvăluit și suma pe care o cheltuie într-un sezon pentru a menține echipa în prima ligă.

Eu sunt convins că lângă mine vor mai veni și alți oameni de afaceri ca să mă ajute și să susținem împreună financiar echipa. Am spus clar că eu unul nu o mai pot ține prea mult timp la nivel de prima ligă. Eu nu am de unde să aduc de acasă pentru academie și prima echipă 5-6 milioane de euro pe sezon. Dar, chiar și așa este exclus să ne gândim la o fuziune. Nici nu s-a pus problema de așa ceva!”, Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi OSK.

Și Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, a confirmat că clubul se confruntă cu probleme financiare. Alături de Laszlo Dioszegi, acesta i-a cerut public noului premier al Ungariei să mențină sistemul de finanțare care a sprijinit cele două cluburi în ultimii ani.

În același timp, Szondi a amintit că în România există un proiect, susținut de FRF, prin care marile academii de fotbal ar putea primi câte un milion de euro anual, inclusiv cele din Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, însă aplicarea acestuia este momentan blocată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Anastasia a fost găsită MOARTĂ! Avea doar 22 de ani și dispăruse din Sectorul 6. Ce au descoperit anchetatorii
gandul.ro
image
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul de la Berlin
mediafax.ro
image
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
fanatik.ro
image
Culise. Lupta nevăzută din PSD pentru un „mariaj politic” cu AUR. Cum sunt împărțite taberele
libertatea.ro
image
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
digisport.ro
image
Panică pe străzile din Paris: trei femei au fost înjunghiate în plină zi. Ce s-a aflat despre victime
click.ro
image
Un urs a intrat într-o mașină, s-a închis înăuntru și a claxonat toată noaptea, spre disperarea vecinilor
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Număr record de candidați la Universitatea din București. Facultatea la care s-au bătut 22 pe un loc
observatornews.ro
image
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert
cancan.ro
image
Cresc pensiile pentru o categorie de români. „Această perioadă va fi considerată vechime în muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Montarea repartitoarelor în apartament. Ce spune legea în 2026 şi când vor fi obligatorii în România
playtech.ro
image
Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
După Yan Diomande, încă două mari lovituri în mercato! Real Madrid plătește o avere
digisport.ro
image
Șocul trăit de Mirela Vaida în vacanța din Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Steve Ant din Grecia. Fostul iubit al Ramonei Olaru are o locuință absolut superbă. Vila e înconjurată de o curte imensă, plină de măslini / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PSD sesizează Guvernul Bolojan la Curtea de Apel București și la Parchetul General: A inițiat hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung, ceea ce îi era total și irevocabil nepermis
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu s-a filmat în locul în care Felix Baumgartner a murit. Ce a surprins acolo a postat pe Instagram
actualitate.net
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară
click.ro
image
Rareș Cojoc nu-și mai ascunde noua iubită. Prima imagine alături de Claudia Dumitru
click.ro
image
Cât ajung românii să dea darul de nuntă în 2026. „În euro, că voiau să își ia apartament”
click.ro
Contesa ungara foto Profimedia prelucrata cu AI jpg
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Imagini inedite cu familia în noua formulă
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?