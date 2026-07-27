Maxima Pilsner, bere cu ADN oltenesc! Universitatea Craiova lansează propria băutură pentru suporteri. Unde se va comercializa

Universitatea Craiova pregătește lansarea propriei beri, după ce clubul și-a înregistrat la OSIM marca Maxima Pilsner. Numele ales este inspirat din celebra generație „Craiova Maxima”, care a scris istorie în fotbalul românesc la începutul anilor '80.

Demersul a început în decembrie 2025, când clubul a depus cererea de înregistrare a mărcii, iar la 30 aprilie 2026 aceasta a fost aprobată și publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Astfel, Universitatea Craiova face un pas important spre lansarea unei game de produse sub propriul brand, alăturându-se cluburilor importante din lume care au ales să își dezvolte propriile mărci comerciale.

O gamă variată de produse și servicii

Decizia a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, unde se arată că solicitarea Universității Craiova a fost acceptată pentru mai multe clase de produse și servicii, precum:

Bere și băuturi non-alcoolice, ape minerale și gazoase, băuturi din fructe, etc.;

Băuturi alcoolice care conțin fructe, vin, coniac, cocktail-uri, gin, rom, vodka, etc.;

Tipărituri pe hârtie, carton, material plastic;

Umbrele și parasolare, sacoșe, rucsaci, portofele;

Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte;

Scrumiere, brichete, cutii de chibrituri;

Publicitate, inclusiv promovare de produse și servicii ale terților prin sponsorizare;

Servicii de comenzi online, etc.

Unde ar urma să se comercializeze produsele Universității Craiova

Cererea pentru înregistrarea mărcii Maxima Pilsner a fost depusă de U Craiova 1948 Club Sportiv SA, împreună cu agenția de proprietate intelectuală Weizmann Ariana & Partners. Odată cu aprobarea mărcii, Universitatea Craiova a obținut drepturile exclusive de utilizare a denumirii Maxima Pilsner pentru produsele și serviciile autorizate. Astfel, clubul poate dezvolta propriul brand comercial, lansând, de exemplu, o bere dedicată suporterilor, ediții speciale cu ocazia meciurilor importante sau diverse produse promoționale, precum halbe, pahare ori alte articole personalizate.

Dacă proiectul va fi pus în practică, berea ar putea fi vândută la stadionul „Ion Oblemenco”, în magazinele oficiale ale clubului sau chiar în rețelele de magazine din Oltenia. Cel mai probabil însă, Universitatea Craiova nu va produce băutura în regie proprie, ci va colabora cu un producător de bere, care va fabrica produsul sub licența clubului.