 Guvernul dă asigurări că baza de date cadastrală nu a fost afectată de atacul cibernetic asupra ANCPI. E-Terra va fi repornită pe versiunea actuală | adevarul.ro
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Guvernul dă asigurări că baza de date cadastrală nu a fost afectată de atacul cibernetic asupra ANCPI. E-Terra va fi repornită pe versiunea actuală

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Guvernul a anunțat luni, 27 iulie, că baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost compromisă în urma atacului cibernetic care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar soluția aleasă pentru reluarea activității este repornirea aplicației e-Terra în forma sa actuală, urmând ca actualizările să fie realizate ulterior.

Integritatea evidenţei cadastrale este confirmată, spune Guvernul. FOTO Profimedia
Integritatea evidenţei cadastrale este confirmată, spune Guvernul. FOTO Profimedia

Executivul a prezentat. într-un comunicat, stadiul intervențiilor după incidentul de securitate informatică descoperit la ANCPI pe 14 iulie.

Potrivit Guvernului, investigația realizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că instituția a fost ținta unui atac de tip ransomware.

„Investigaţia tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat şi şters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduieşte aplicaţiile agenţiei. Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenţia DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziţia echipei Directoratului toate resursele necesare investigaţiei tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituţional la acest incident”, se arată în comunicatul Guvernului.

Executivul precizează că evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor nu a fost compromisă.

„Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenţei cadastrale şi de carte funciară este, la acest moment, confirmată. În ceea ce priveşte platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică. Din precauţie şi ca măsură standard de protecţie în urma unui incident de această natură, recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să îşi schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc şi pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudenţă sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces - nicio instituţie a statului nu solicită astfel de informaţii prin telefon sau e-mail. Investigaţia în curs va stabili cu exactitate dacă şi în ce măsură datele utilizatorilor au fost afectate. În funcţie de concluzii, ANCPI va transmite informările necesare, conform obligaţiilor legale privind protecţia datelor”, se menționează în comunicat.

Guvernul informează că DNSC și ANCPI desfășoară în continuare o investigație tehnică pentru a stabili modul în care a fost compromisă infrastructura informatică și pentru consolidarea securității sistemelor statului. În paralel, identificarea autorilor atacului face obiectul unei anchete penale.

„Concluziile relevante pentru siguranţa publică vor fi comunicate pe măsură ce sunt confirmate, cu respectarea confidenţialităţii impuse de ancheta în curs”, mai transmite Executivul.

Stadiul actual al repunerii în funcțiune

Potrivit Guvernului, echipele tehnice ale ANCPI, cu sprijinul specialiștilor STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra în cloudul guvernamental.

„Operaţiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcţionare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activităţii acestor echipe, dar şi de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS şi Cyberint. Această coordonare atentă a impus prelungirea calendarului iniţial: lucrările desfăşurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauţie şi au fost reluate astăzi, dimineaţa”, arată sursa citată.

„Varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală”

Pentru reluarea cât mai rapidă a serviciilor cadastrale, autoritățile au decis repornirea platformei în formula actuală.

„Pentru a reda cât mai repede accesul cetăţenilor şi profesioniştilor la serviciile cadastrale, dar fără a compromite securitatea sau corectitudinea datelor s-a concluzionat că varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilităţii serviciilor”, precizează Guvernul.

Executivul afirmă că testele finale vor putea începe doar după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date.

„Testele finale de funcţionare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii şi repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunţa o oră sau o dată fermă de repunere în funcţiune - nu dorim să facem promisiuni pe care condiţiile tehnice ne pot obliga să le amânăm”, se arată în același comunicat.

Guvernul mai arată că, împreună cu Cyberint, STS, DNSC și ANCPI, implementează măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, urmând să comunice un nou termen după stabilirea unei date certe pentru repornirea sistemului.

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