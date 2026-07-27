Primăria Sectorului 6 a publicat, luni, 27 iulie, imagini în care două persoane sunt surprinse deversând apă reziduală pe carosabil, posibil provenită din lucrări de construcții. Cei doi au fost ulterior identificați de Poliția Locală și amendați.

Sursă video: Facebook/Primăria Sectorului 6

„Nu este normal ca unii să facă mizerie, iar ceilalți să suporte consecințele. Cine murdărește domeniul public va fi identificat și sancționat. Avem camere de supraveghere, le folosim și nu vom tolera astfel de comportamente”, a declarat Paul Moldovan, primarul Sectorului 6.

Potrivit instituției, camerele video amplasate la intersecția străzilor Economu Atanase Stoicescu și George Ranetti au surprins un autoturism care tracta cu o șufă mai multe recipiente din plastic.

„La scurt timp, două persoane au deversat pe carosabil apă reziduală, posibil provenită din lucrări de construcții, murdărind domeniul public”, adaugă Primăria Sectorului 6.

După ce au fost analizate imaginile, Poliția Locală a identificat persoanele responsabile și a aplicat sancțiunea contravențională. În paralel, echipele Administrației Serviciului Public de Salubrizare au intervenit și au curățat zona.

„În Sectorul 6, astfel de fapte nu rămân fără urmări. Cine murdărește domeniul public poate fi identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și răspunde pentru ceea ce face.”