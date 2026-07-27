Fost ministru bulgar al Apărării, critic la adresa flotei MiG-29 a Sofiei: „Românii au cumpărat F-16 și doboară drone cu ele”

Bulgaria ar trebui să se concentreze pe introducerea în serviciu a noilor avioane F-16 și să investească în sisteme de apărare antidrone, în loc să continue să aloce resurse echipamentelor învechite, a declarat fostul ministru al Apărării Todor Tagarev.

Declarațiile vin după ce actualul ministru al Apărării, Dimitar Stoyanov, a confirmat că Bulgaria a întrebat Polonia despre posibilitatea achiziționării unor avioane MiG-29 de fabricație sovietică, scoase din uz, potrivit The Sofia Globe.

Polonia negociază de mai mulți ani cu Ucraina în privința acestor aeronave. Informația privind interesul unui stat NATO pentru ele fusese dezvăluită anterior de ministrul adjunct polonez al Apărării, Paweł Zalewski, fără ca acesta să numească țara.

Tagarev: România doboară drone cu avioanele F-16

Tagarev a criticat strategia Ministerului bulgar al Apărării, în condițiile în care țara a primit deja opt avioane F-16 și dispune de piloți instruiți pentru acestea, dar aeronavele nu sunt încă folosite pentru serviciul de luptă.

„În loc să ne îndreptăm spre dezvoltarea capabilităților pentru noile echipamente și achiziționarea altor sisteme de apărare antidrone și antirachetă, ne bazăm pe cele vechi”, a declarat fostul ministru.

Tagarev a dat exemplul României, care a cumpărat avioane F-16 second-hand de la aliați.

„Românii au cumpărat o parte foarte mare dintre ele și cu aceste avioane [F-16] doboară acum drone. Restul au ajuns în Ucraina – toți aliații noștri care aveau avioane învechite le-au trimis Ucrainei”, a spus Tagarev.

Bulgaria vrea și alte avioane F-16

Ministrul Apărării a anunțat pe 26 iulie că Bulgaria este interesată și de achiziționarea unei alte escadrile de avioane F-16 second-hand și că a transmis o solicitare generalului Alexus Grinkevich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.

Tagarev a pus însă sub semnul întrebării strategia prin care Sofia caută simultan noi avioane occidentale și soluții pentru prelungirea duratei de exploatare a MiG-29.

Bulgaria continuă să folosească avioanele de fabricație sovietică pentru protejarea spațiului său aerian. Posibilitățile de reparare și întreținere a acestora sunt însă puternic limitate în contextul deteriorării relațiilor cu Rusia și al războiului din Ucraina.