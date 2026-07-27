Influenceriță, ucisă de soț la două săptămâni după ce l-a acuzat public de pedofilie. Bărbatul era cercetat pentru molestarea unei minore

O influenceriță de pe TikTok, cu peste 30.000 de urmăritori, a fost împușcată mortal de soțul de care era despărțită, la mai puțin de două săptămâni după ce îl acuzase public de pedofilie. Bărbatul era cercetat pentru molestarea unei minore, iar împotriva lui fusese emis un ordin de protecție.

O femeie cunoscută pe rețelele sociale a fost ucisă de soțul de care era despărțită, la mai puțin de două săptămâni după ce l-a acuzat public de pedofilie într-o postare pe TikTok. Tragedia a avut loc joi seară, în orașul Owasso, statul Oklahoma, iar autoritățile cred că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere, notează NBC News.

Sara Gilson, în vârstă de 43 de ani, avea peste 30.000 de urmăritori pe TikTok. Pe 11 iulie, ea a publicat un videoclip în care făcea referire la o tendință populară de pe platformă și îl acuza pe soțul ei, Jeremiah Duffey, cunoscut online sub numele Shawn Duffey, că este pedofil.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris femeia în descrierea clipului, însoțită de mesajul: „Mi-aș dori să glumesc”.

Cu o lună înainte de publicarea videoclipului, pe 9 iunie, o minoră și unul dintre părinții ei au reclamat la poliție că Duffey, antrenor al echipei de baschet a fetei, ar fi atins-o în mod nepotrivit în timpul unui eveniment organizat la o școală primară.

Potrivit anchetatorilor, un alt antrenor ar fi observat incidentul, a intervenit imediat și a raportat faptele părintelui fetei. Poliția a precizat că existau informații potrivit cărora bărbatul ar fi avut un comportament similar față de aceeași minoră pe o perioadă mai lungă de timp, în mai multe state.

Deoarece incidentul s-a petrecut pe teritoriu tribal, iar Duffey era membru al tribului Osage, cazul a fost trimis procurorilor federali pentru analizarea acuzației de molestare indecentă a unui minor.

După deschiderea anchetei, polițiștii au contactat-o pe Sara Gilson și au informat-o că poate solicita un ordin de protecție. Documentul a fost emis pe 10 iunie și îi interzicea lui Duffey să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie și de locuința acesteia.

Joi seară, dispeceratul de urgență a primit un apel privind un caz de violență domestică. Operatorii au auzit o femeie țipând, apoi un zgomot care părea a fi un foc de armă. Când au încercat să sune înapoi, nimeni nu a mai răspuns.

La scurt timp, băiatul femeii a sunat la 911 din casa unui vecin și le-a spus polițiștilor că tatăl său vitreg i-a împușcat mama.

Ajunși la fața locului, oamenii legii i-au găsit pe Sara Gilson și pe Jeremiah Duffey morți, ambii prezentând răni prin împușcare la nivelul capului. Ancheta este în desfășurare, însă autoritățile spun că toate indiciile arată că bărbatul și-a ucis soția, după care s-a sinucis.

Sara Gilson lasă în urmă doi copii. În mesajul unei campanii de strângere de fonduri organizate pentru aceștia, apropiații au descris-o drept „o mamă extraordinară”, spunând că „copiii ei erau centrul lumii sale și tot ceea ce făcea era pentru ei”.