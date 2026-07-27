Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a interceptat șase nave care ar fi încercat să folosească o rută „ilegală și nesigură”

Autoritățile iraniene au anunțat că au interceptat, luni dimineață, șase nave care ar fi încercat să tranziteze Strâmtoarea Ormuz pe o rută considerată „ilegală și nesigură”, pe fondul escaladării tensiunilor cu Statele Unite privind controlul acestei căi maritime strategice.

Conform presei de stat iraniene, una dintre nave ar fi fost implicată într-un incident, iar celelalte au fost obligate să se întoarcă în Golful Persic.

Iranul susține că navele și-au dezactivat sistemele de navigație

Un oficial iranian a declarat pentru agenția de presă Fars că navele și-ar fi oprit sistemele de navigație și poziționare pentru a încerca să traverseze o rută aflată în sudul Strâmtorii Ormuz, care nu este autorizată de autoritățile de la Teheran.

„Una dintre ele a suferit un accident, iar celelalte au fost returnate în Golful Persic în urma intervenției ferme a Iranului”, a afirmat oficialul, conform EFE și Agerpres.

Incidentul vine după explozia unui petrolier

Anunțul autorităților iraniene a fost făcut la doar o zi după ce un petrolier a explodat în aceeași zonă.

Potrivit presei din Republica Islamică, nava ar fi lovit o mină marină după ce s-a abătut de la coridorul de navigație stabilit de Iran.

Agenția Tasnim, apropiată Gărzii Revoluționare, a susținut că petrolierul a părăsit ruta aprobată de autoritățile iraniene și a catalogat incidentul drept consecința încălcării regulilor de navigație.

Oficialii iranieni au avertizat în repetate rânduri că navele care nu respectă traseele impuse de Teheran riscă să suporte consecințe.

Garda Revoluționară a tras focuri de avertisment

Televiziunea de stat iraniană a relatat că, în ultimele 24 de ore, Garda Revoluționară a tras focuri de avertisment asupra celor șase nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Autoritățile iraniene nu au precizat pavilionul sub care navigau vasele și nici dacă în urma incidentelor au existat victime.

Disputa dintre Iran și SUA continuă

Controlul rutelor de navigație din Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte de dispută dintre Iran și Statele Unite.

Tensiunile s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce Omanul, cu sprijinul Washingtonului, a deschis la începutul lunii iulie o rută alternativă pentru navele comerciale.

Potrivit informațiilor prezentate de partea iraniană, această decizie a fost urmată de atacuri asupra unor nave comerciale, iar Statele Unite au răspuns prin lovituri asupra unor obiective de pe teritoriul Iranului.

Ulterior, pe 12 iulie, Republica Islamică a anunțat instituirea unei noi blocade în Strâmtoarea Ormuz, iar două zile mai târziu Statele Unite au reinstaurat blocada navală asupra porturilor și navelor iraniene din zonă.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale, iar orice incident din zonă are potențialul de a influența piețele energetice și comerțul internațional.