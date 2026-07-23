Mesaje RO-Alert pentru nordul județului Tulcea: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Adăpostiţi-vă!”

Cetățenii din localitățile din nordul județului Tulcea au primit, joi după-amiază, mesaje RO-Alert pentru după apariția unui risc privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

Prin mesajul de avertizare, populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se arată în mesajul RO-Alert, publicat de Ziarul Amprenta.

În lipsa acestora, oamenii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Perioada estimată pentru care a fost emisă alerta este de 90 de minute.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că, după transmiterea mesajului RO-Alert, nu au fost înregistrate apeluri de urgență la numărul 112.

Alerta vine la doar câteva zile după alte incidente similare în zona de frontieră.

Amintim că luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au decolat la ora 19.09.

Ulterior, la ora 20.13, au decolat și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate pentru monitorizarea situației aeriene.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri în care vehicule aeriene să fi lovit solul.